Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2457,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2959,81 млрд руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 августа составили по Российской Федерации 2457,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2315,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2456,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2270,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 августа составили 2959,81 млрд руб. против 2916,39142 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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