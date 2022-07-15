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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5725 руб.
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15 июля 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5725 руб.
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15 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5725 руб. Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,815 руб. Было заключено 34067 сделок. Объем торгов составил 30299,1 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,5901 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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