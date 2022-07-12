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12 июля 2022 года 17:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля
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12 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3292,43 (-133,53) руб./грамм; на серебро - 36,35 (-1,49) руб./грамм; на платину - 1653,78 (-78,71) руб./грамм; на палладий - 4073,91 (-4,06) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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