ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 51,158 руб., курс евро - 53,858 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 53,858 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 203,06 коп.

30 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 51,158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 181,19 коп.

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Объем жилищного строительства в России в мае 2022 года составил 6,9 млн кв. м, увеличившись на 38,3% по сравнению с маем 2021 года, говорится в опубликованных в среду данных Росстата. Как сообщалось, в январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза... Как сообщалось, в январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза... читать дальше

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ЦБ РФ представит модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, говорится в сообщении регулятора. В рамках презентации обновленной купюры пройдет пресс-конференция заместителя председателя Банка России Сергея Белова и генерального директора АО "Гознак" Аркадия... В рамках презентации обновленной купюры пройдет пресс-конференция заместителя председателя Банка России Сергея Белова и генерального директора АО "Гознак" Аркадия... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в минусе впервые за три сессии. Давление на рынок оказали заявления глав Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Давление на рынок оказали заявления глав Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Сводный индекс крупнейших... Сводный индекс крупнейших... читать дальше

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Производство сельхозпродукции в мае этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось на 2,1%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с апрелем (рост на 3,2%) темпы роста замедлились. По сравнению с апрелем (рост на 3,2%) темпы роста замедлились. В мае прошлого года было зафиксировано снижение... В мае прошлого года было зафиксировано снижение... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 51,158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 181,19 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 53,858 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 53,858 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение ВВП Великобритании Изменение ВВП Великобритании I... I... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43366,224 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 312,241 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,9452 руб. Минимальный курс евро составил 52,7 руб., максимальный - 56 руб. Было заключено 23649 сделок.... Минимальный курс евро составил 52,7 руб., максимальный - 56 руб. Было заключено 23649 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 51,3509 руб. Минимальный курс доллара США составил 50,0125 руб., максимальный - 53,37 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 50,0125 руб., максимальный - 53,37 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 7,7628 руб. Минимальный курс юаня составил 7,5011 руб., максимальный - 8,2277 руб. Было заключено 34258 сделок.... Минимальный курс юаня составил 7,5011 руб., максимальный - 8,2277 руб. Было заключено 34258 сделок.... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-апреле 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 11 трлн 439 млрд рублей, что в 1,51 раза больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата. В апреле сальдированная прибыль российских... В апреле сальдированная прибыль российских... читать дальше

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Безработица в России в мае 2022 года продолжила начавшееся в феврале снижение и опустилась до 3,9%, вновь обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Показатель безработицы в апреле... Показатель безработицы в апреле... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в мае по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 10,1% после падения на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в мае на 35,3%, сообщает... читать дальше

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Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2022 года составило 7,2% в годовом выражении после повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным... По данным... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 18 по 24 июня 2022 года в среднем подешевела на 3,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен ускорились. Неделей ранее они снизились на 2,5%. В том числе подешевели: капуста белокочанная - на 13,6%, свекла... В том числе подешевели: капуста белокочанная - на 13,6%, свекла... читать дальше

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В мае 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за май 2021 года на 10,1% - до 3 трлн 417,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле плоказатель снизился на 9,8%, в марте вырос на 2%, в феврале - на... читать дальше

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