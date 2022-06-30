.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 51,158 руб., курс евро - 53,858 руб.
.
30 июня 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 51,158 руб., курс евро - 53,858 руб.
|0
30 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 51,158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 181,19 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 53,858 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 203,06 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 июня 2022 года 08:27
Объем жилищного строительства в России в мае 2022 года составил 6,9 млн кв. м, увеличившись на 38,3% по сравнению с маем 2021 года, говорится в опубликованных в среду данных Росстата. Как сообщалось, в январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза... читать дальше
.30 июня 2022 года 08:19
ЦБ РФ представит модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, говорится в сообщении регулятора. В рамках презентации обновленной купюры пройдет пресс-конференция заместителя председателя Банка России Сергея Белова и генерального директора АО "Гознак" Аркадия... читать дальше
.30 июня 2022 года 08:12
Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в минусе впервые за три сессии. Давление на рынок оказали заявления глав Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Сводный индекс крупнейших... читать дальше
.30 июня 2022 года 08:05
Производство сельхозпродукции в мае этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось на 2,1%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с апрелем (рост на 3,2%) темпы роста замедлились. В мае прошлого года было зафиксировано снижение... читать дальше
.30 июня 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 51,158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 181,19 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 53,858 руб. По сравнению с...
.30 июня 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:00 Изменение ВВП Великобритании I... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 июня снизилась на 0,71% и составила 43366,224 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43366,224 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 312,241 млрд руб., или на...
.29 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,9452 руб. Минимальный курс евро составил 52,7 руб., максимальный - 56 руб. Было заключено 23649 сделок.... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 51,3509 руб. Минимальный курс доллара США составил 50,0125 руб., максимальный - 53,37 руб. Было... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 7,7628 руб. Минимальный курс юаня составил 7,5011 руб., максимальный - 8,2277 руб. Было заключено 34258 сделок.... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:06
Сальдированная прибыль предприятий РФ в апреле удвоилась, за январь-апрель выросла в 1,5 раза - данные Росстата
Предприятия РФ в январе-апреле 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 11 трлн 439 млрд рублей, что в 1,51 раза больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата. В апреле сальдированная прибыль российских... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:05
Безработица в России в мае 2022 года продолжила начавшееся в феврале снижение и опустилась до 3,9%, вновь обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Показатель безработицы в апреле... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:05
Цены производителей на бензин в РФ в мае по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 10,1% после падения на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в мае на 35,3%, сообщает... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:04
Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2022 года составило 7,2% в годовом выражении после повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:03
Плодоовощная продукция в РФ с 18 по 24 июня 2022 года в среднем подешевела на 3,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен ускорились. Неделей ранее они снизились на 2,5%. В том числе подешевели: капуста белокочанная - на 13,6%, свекла... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:03
В мае 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за май 2021 года на 10,1% - до 3 трлн 417,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле плоказатель снизился на 9,8%, в марте вырос на 2%, в феврале - на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.