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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1778 млрд руб.
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24 июня 2022 года 09:51
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1778 млрд руб.
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24 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1778 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1770 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,81 пункта (0,574%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2390,73 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,25 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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Холдинг "Объединенные кондитеры", анонсировавший в апреле франчайзинговый проект для расширения фирменной розничной сети "Аленка", открыл первый магазин по франшизе. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, магазин начал работать в Ярославле. Его площадь... читать дальше
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.24 июня 2022 года 10:13
Банк России продлевает на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года действие ранее введенного послабления по неприменению мер к банкам, в отношении которых были введены иностранные санкции, в случае несоблюдения ими лимитов открытых валютных позиций (ОВП), говорится в сообщении... читать дальше
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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в небольшом плюсе на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются сегодня, следуя за динамикой американского фондового рынка, который завершил... читать дальше
.24 июня 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61/64,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 592 коп., Cредний курс продажи упал...
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Правительство России увеличило размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сёл могут брать на благоустройство своих домов, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. "Размер кредита, как и прежде, будет зависеть от региона, где живёт... читать дальше
.24 июня 2022 года 09:51
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1778 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.24 июня 2022 года 09:48
В мае потребительские цены в Японии увеличились на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Инфляция осталась на апрельском уровне, который стал максимальным за 7,5 лет и превысил отметку в... читать дальше
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В мае розничные продажи в Великобритании снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривал снижение показателя на 0,7%.... читать дальше
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июня составили по Российской Федерации 1941,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1825,6 млрд руб. На начало... читать дальше
.24 июня 2022 года 09:33
Глава германского концерна E.ON Леонард Бирнбаум считает, что ФРГ в условиях сокращения поставок природного газа из России должна изыскать возможности всемерного наращивания добычи внутри страны, включая гидроразрыв пласта. "Теперь мы должны искать без табу все... читать дальше
.24 июня 2022 года 09:25
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 542 млн 107 тыс. 974, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше
.24 июня 2022 года 09:18
Катар требует от Европы заключения контрактов на длительный срок, если она хочет больше газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ в... читать дальше
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Крупнейшие банки, работающие в США, имеют сильный уровень капитала и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС). Совокупный убыток 34-х ведущих банков может превысить $600 млрд при... читать дальше
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