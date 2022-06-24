Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1778 млрд руб.

24 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1778 млрд руб.

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НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО "ЭкоЛайн-ВторПласт" серии КО-02, сообщается на сайте депозитария. Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-02-00066-L. Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-02-00066-L. Номинал одной облигации - 2 млн рублей, другие параметры займа не... Номинал одной облигации - 2 млн рублей, другие параметры займа не... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,81 пункта (0,574%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2390,73 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,25 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,25 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Холдинг "Объединенные кондитеры", анонсировавший в апреле франчайзинговый проект для расширения фирменной розничной сети "Аленка", открыл первый магазин по франшизе. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, магазин начал работать в Ярославле. Его площадь... Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, магазин начал работать в Ярославле. Его площадь... читать дальше

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Доллар США и евро немного укрепляются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу утром, рубль слегка понижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 53,53-53,85 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 53,53-53,85 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше

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Банк России продлевает на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года действие ранее введенного послабления по неприменению мер к банкам, в отношении которых были введены иностранные санкции, в случае несоблюдения ими лимитов открытых валютных позиций (ОВП), говорится в сообщении... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в небольшом плюсе на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются сегодня, следуя за динамикой американского фондового рынка, который завершил... Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются сегодня, следуя за динамикой американского фондового рынка, который завершил... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61/64,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 592 коп., Cредний курс продажи упал...

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Правительство России увеличило размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сёл могут брать на благоустройство своих домов, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. "Размер кредита, как и прежде, будет зависеть от региона, где живёт... "Размер кредита, как и прежде, будет зависеть от региона, где живёт... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1778 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В мае потребительские цены в Японии увеличились на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Инфляция осталась на апрельском уровне, который стал максимальным за 7,5 лет и превысил отметку в... Инфляция осталась на апрельском уровне, который стал максимальным за 7,5 лет и превысил отметку в... читать дальше

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В мае розничные продажи в Великобритании снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривал снижение показателя на 0,7%.... Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривал снижение показателя на 0,7%.... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июня составили по Российской Федерации 1941,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1825,6 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Глава германского концерна E.ON Леонард Бирнбаум считает, что ФРГ в условиях сокращения поставок природного газа из России должна изыскать возможности всемерного наращивания добычи внутри страны, включая гидроразрыв пласта. "Теперь мы должны искать без табу все... "Теперь мы должны искать без табу все... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 542 млн 107 тыс. 974, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше

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Катар требует от Европы заключения контрактов на длительный срок, если она хочет больше газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ в... Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ в... читать дальше

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Крупнейшие банки, работающие в США, имеют сильный уровень капитала и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС). Совокупный убыток 34-х ведущих банков может превысить $600 млрд при... Совокупный убыток 34-х ведущих банков может превысить $600 млрд при... читать дальше

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