Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1744,1 млрд руб.

22 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 1744,1 млрд руб.

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Финансирование ряда инвестпроектов из средств ФНБ начнется уже в текущем году, по некоторым возможна некоторая подвижка, но не отказ, заявил в интервью "Интерфаксу" первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов. "Там, где мы ищем замену части западного оборудования... "Там, где мы ищем замену части западного оборудования... читать дальше

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Производство продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в мае-июне снизится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста в первые четыре месяца 2022 года, сообщила директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера... читать дальше

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2 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-241 на 18 млрд 107,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Минэкономразвития при принятии решения о докапитализации банков будет учитывать несколько факторов, включая их планы по наращиванию кредитования: по оценке министерства, в ближайшее время нужен двузначный рост. "Окончательные решения будем принимать где-то в конце года:... "Окончательные решения будем принимать где-то в конце года:... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 55,8307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 162,59 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 53,2788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 142,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Интерлизинг" завершило размещение 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 17 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых. Ставка 1-го купона установлена... Сбор заявок прошел 17 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых. Ставка 1-го купона установлена... читать дальше

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Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в мае 2022 года подскочили на 7,7% в годовом выражении после роста на 6,8% в апреле, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в целом ожидали, что цены вырастут на 7,3%. Инфляция... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 54,06/64,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 129 коп., Cредний курс продажи...

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, снижающее ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%. "Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору,... читать дальше

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Шесть профобъединений, представляющих различные секторы экономики, направили совместное обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением досрочно завершить мораторий на возбуждение дел о банкротстве и взыскание задолженности. По их мнению, эффект от него... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) кредитный рейтинг на уровне "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 13255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 53,2788 руб. По... читать дальше

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En+ Group на данный момент не ведет переговоры о продаже своих угольных ТЭС, рассказал "Интерфаксу" глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. "Мы занимаемся развитием этих предприятий, нашего теплового бизнеса. Сейчас каких-то активных намерений и... "Мы занимаемся развитием этих предприятий, нашего теплового бизнеса. Сейчас каких-то активных намерений и... читать дальше

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Американский фондовый индекс S&P 500 вступил в "медвежий" тренд в конце прошлой недели и может закончить полугодие худшим падением с 1932 года, полагают аналитики Deutsche Bank. По их мнению, динамика рынка акций во втором полугодии будет зависеть от того, сможет ли экономика... читать дальше

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В четверг, 23 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $235,2 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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