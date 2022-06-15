.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 3 июня по 10 июня на 1956 тыс. баррелей, бензина - упали на 710 тыс. баррелей
.
15 июня 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 3 июня по 10 июня на 1956 тыс. баррелей, бензина - упали на 710 тыс. баррелей
|0
15 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1956 тыс. баррелей - до 418,714 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 710 тыс. баррелей и составили 217,474 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 725 тыс. баррелей, достигнув 109,709 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 июня выросла на 0,69% и составила 42177,121 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42177,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,442 млрд руб., или на...
.15 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 90 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1827 руб. Минимальный курс евро составил 58,7925 руб., максимальный - 59,8575 руб. Было заключено 15742... читать дальше
.15 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 90 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5526 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4657 руб., максимальный - 8,67 руб. Была заключена 19561 сделка.... читать дальше
.15 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1485 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7617 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,3225 руб., максимальный - 57,2175 руб. Было... читать дальше
.15 июня 2022 года 19:02
Плодоовощная продукция в РФ с 4 по 10 июня 2022 года подешевела на 3,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен ускорились. Неделей ранее они были снизились на 3%. Помидоры подешевели на 8,9%, огурцы - на 8,3%, капуста белокочанная - на... читать дальше
.15 июня 2022 года 19:01
Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 4 по 10 июня не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 10 июня увеличились на 0,5%. Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше
.15 июня 2022 года 19:00
За период с 4 по 10 июня 2022 года в РФ потребительские цены снизились на 0,14% после снижения на 0,01% неделей ранее (с 28 мая по 3 июня), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июня цены снизились на 0,14%, с начала года выросли на 11,64%. В... читать дальше
.15 июня 2022 года 18:58
Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил среду. Индекс МосБиржи к 18:50 мск выросли на 1,28 % и составил 2318,96 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысились на 0,58% - до 1280,38 пункта. Европейские рынки акций повышались в начале... читать дальше
.15 июня 2022 года 18:44
"Роснано" подготовило к продаже 20 активов, в том числе зарубежные, сообщил глава компании Сергей Куликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, по словам Куликова, речь идет об активах в области альтернативной энергетики. "Мы из них выходим и... читать дальше
.15 июня 2022 года 18:25
Доля отечественной составляющей в обработке отходов в России составляет более 80%; оставшаяся часть будет локализована до конца текущего года, заявил гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев. "Санкции точно не повлияли в худшую сторону. У... читать дальше
.15 июня 2022 года 18:09
Ежегодные расходы компаний и потребителей в мире, связанные с метавселенной, могут достичь $5 трлн к 2030 году, говорится в новом докладе консалтинговой компании McKinsey & Co. На долю электронной торговли в рамках метавселенной придется $2-2,6 трлн, тогда как расходы... читать дальше
.15 июня 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6738 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,3 руб., максимальный - 57,1675 руб. Было... читать дальше
.15 июня 2022 года 17:55
В 1-м квартале онлайн-продажи в РФ с учетом трансграничной торговли увеличились на 65% - до более 1,2 трлн рулей, подсчитали аналитики INFOLine (данные включают только продажи материальных товаров). В 2021 году онлайн-продажи выросли на 41% - до 4,1 трлн руб. (в том... читать дальше
.15 июня 2022 года 17:46
ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусы для обеспечения финустойчивости
Центробанк РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Соответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка... читать дальше
.15 июня 2022 года 17:38
Сотрудники завода "ИКЕА Индастри Тихвин" (Тихвин, Ленинградская область) шведской компании IKEA сохранят рабочие места после продажи собственником производственных мощностей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "На производственные мощности и... читать дальше
.15 июня 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 3 июня по 10 июня на 1956 тыс. баррелей, бензина - упали на 710 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1956 тыс. баррелей - до 418,714 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 710 тыс. баррелей и составили 217,474 млн... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.