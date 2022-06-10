Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1070,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3605,42 млрд руб.

10 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июня составили по Российской Федерации 1070,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 946,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 868,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 777,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 июня составили 3605,42 млрд руб. против 3608,00029 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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