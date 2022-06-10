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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1070,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3605,42 млрд руб.
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10 июня 2022 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1070,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3605,42 млрд руб.
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10 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июня составили по Российской Федерации 1070,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 946,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 868,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 777,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 июня составили 3605,42 млрд руб. против 3608,00029 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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10 июня 2022 года 13:25
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АНК "Башнефть" на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе. Агентство напоминает, что контролирующим акционером "Башнефти" является ПАО "НК "Роснефть". "Наличие в... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:25
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АНК "Башнефть" на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе. Агентство напоминает, что контролирующим акционером "Башнефти" является ПАО "НК "Роснефть". "Наличие в... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,75 пункта (0,163%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2290,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2292,48... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 68,22 руб.
Минимальное значение за месяц (с 11 мая по 10 июня) - 68,22 руб. за доллар, максимальное значение - 82,2233 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 14,00 руб. Это автоматическое сообщение.
.10 июня 2022 года 13:03
Двухлетняя проблема дефицита полупроводниковых компонентов может коснуться и самых высокотехнологичных чипов, используемых в смартфонах нового поколения, а также дата-центрах, обеспечивающих функционирование приложений, пишет The Wall Street Journal. До последнего... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 10 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 60,2/70,47 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,2/70,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 113 коп., средний...
.10 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,19/72,56 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...
.10 июня 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 58,55/68,22 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,55/68,22 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
.10 июня 2022 года 12:54
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в мае подскочил в три раза по сравнению с апрелем на фоне увеличения экономических стимулов. Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму 1,89 трлн юаней ($282,3 млрд) по сравнению с 645,4 млрд юаней... читать дальше
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"Московская биржа" с 11 по 13 июня в связи с выходными праздничными днями торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов не проводит, согласно расписанию торгов биржи в июне. Кроме того, в связи с тем, что 20 июня в США... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:37
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в мае 2022 года вырос на 21,6% по отношению к апрелю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:27
ПАО "Группа компаний "Самолет" установило порядок определения ставок 15-16-го купонов по облигациям серии БО-П04, говорится в сообщении компании. Ставки будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате... читать дальше
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.10 июня 2022 года 12:15
Правительство РФ утвердило положение о Национальной системе пространственных данных, запуск соответствующей цифровой платформы планируется к 2024 году, сообщает пресс-служба кабинета министров в пятницу. Соответствующее положение о утвердил глава правительства Михаил... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:08
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.10 июня 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0086 руб. Минимальный курс юаня составил 8,89 руб., максимальный - 9,1971 руб. Было заключено 1755 сделок.... читать дальше
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