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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1500,4 млрд руб.
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09 июня 2022 года 09:54

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1500,4 млрд руб.

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9 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1500,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1217,1 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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