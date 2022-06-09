Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1500,4 млрд руб.

9 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1500,4 млрд руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ПИК-специальный застройщик" ("ПИК СЗ") и ООО "ПИК-Корпорация" на уровне "ruA+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизах агентства. Как поясняет агентство, цель юридической реструктуризации... Как поясняет агентство, цель юридической реструктуризации... читать дальше

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В ходе торгов в четверг днем нефтяные цены на нефть колеблются между ростом и снижением на фоне неопределенности в отношении ситуации с коронавирусом в Китае. Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для... Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для... читать дальше

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Рейтинговое агентство НКР присвоило АО "Аэроклуб" кредитный рейтинг "BB+.ru" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. В пресс-релизе "Аэроклуба" подчеркивается, что компания планирует выйти на долговой рынок. "Мы давно планировали получить... В пресс-релизе "Аэроклуба" подчеркивается, что компания планирует выйти на долговой рынок. "Мы давно планировали получить... читать дальше

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По итогам текущего года мировые поставки персональных компьютеров упадут на 8,2% и составят 321,2 млн, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC). Продажи планшетов, как ожидается, снизятся на 6,2% - до 158 млн. В число основных... В число основных... читать дальше

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Механизм обязательной продажи валютной выручки, введенный в ответ на антироссийские санкции в конце февраля и с тех пор неоднократно смягченный, становится еще более гибким. Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, затем лимит был снижен до 50%, а... Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, затем лимит был снижен до 50%, а... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистый убыток китайского производителя электромобилей NIO Inc. составил 1,27 млрд юаней ($200,5 млн) по сравнению с 4,95 млрд юаней за тот же период прошлого года. Таким образом, показатель сократился в 3,9 раза. В расчете на акцию убыток составил 1,12... читать дальше

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Правление Центрального банка Узбекистана на заседании в четверг приняло решение снизить основную ставку до 16% годовых с 17%, сообщает пресс-служба ЦБ. "Принимая во внимание постепенное угасание негативных краткосрочных эффектов от внешнеэкономических шоков,... "Принимая во внимание постепенное угасание негативных краткосрочных эффектов от внешнеэкономических шоков,... читать дальше

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Китайская Great Wall начала продажи на российском рынке кроссовера Haval Dargo, сообщила компания. Автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем (192 л.с.), роботизированной коробкой передач и двумя типами привода доступен в четырех комплектациях - Comfort, Elite,... Автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем (192 л.с.), роботизированной коробкой передач и двумя типами привода доступен в четырех комплектациях - Comfort, Elite,... читать дальше

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Продажи легковых автомобилей в Китае в мае выросли на 29,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). Всего в стране в прошлом месяце было продано 1,35 млн машин... Всего в стране в прошлом месяце было продано 1,35 млн машин... читать дальше

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Авиабилетов в Турцию не хватает всем желающим отдохнуть в этой стране, места на рейсах турецких перевозчиков практически раскуплены до середины лета, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР). По информации ассоциации, сейчас на курорты Турции летают... По информации ассоциации, сейчас на курорты Турции летают... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении дообработанный законопроект, который регулирует предоставление налоговых вычетов для компаний, подписавших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Правительство внесло документ в парламент еще в июне прошлого года, с тех пор он... читать дальше

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Страны, отказавшиеся платить за российский газ по новым правилам, уже отключены от поставок, новых отключений не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они уже отключены, да", - сказал Песков журналистам в четверг. Так он ответил на вопрос,... Так он ответил на вопрос,... читать дальше

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Сотрудники 70 британских компаний приняли участие в эксперименте по внедрению четырехдневной рабочей недели, организованном некоммерческими организациями 4 Day Week Global и 4 Day Week Campaign, а также исследовательской фирмой Autonomy. Проект, стартовавший 6 июня,... Проект, стартовавший 6 июня,... читать дальше

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Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в апреле опустилась до 5%. Месяцем ранее показатель был зафиксирован на отметке в 5,1%. Показатель снижался или оставался стабильным уже двенадцать месяцев подряд, отмечается в сообщении... Показатель снижался или оставался стабильным уже двенадцать месяцев подряд, отмечается в сообщении... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,56 пункта (1,361%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2287,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2322,35 (+0,15%) пункта,... читать дальше

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По итогам мая международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, составили, по предварительным данным, $86,6 млрд, следует из информации Нацбанка. Международные резервы Казахстана в апреле 2022 года составляли $85,899 млрд, а по... Международные резервы Казахстана в апреле 2022 года составляли $85,899 млрд, а по... читать дальше

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