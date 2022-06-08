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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 27 мая по 3 июня на 2025 тыс. баррелей, бензина - упали на 812 тыс. баррелей
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08 июня 2022 года 17:30
Запасы нефти в США выросли за период с 27 мая по 3 июня на 2025 тыс. баррелей, бензина - упали на 812 тыс. баррелей
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8 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2025 тыс. баррелей - до 416,758 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 812 тыс. баррелей и составили 218,184 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2592 тыс. баррелей, достигнув 108,984 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 800 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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