Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 июня

3 июня. FINMARKET.RU -РФ с 4 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3675,5 (+23,19) руб./грамм; на серебро - 43,05 (+0,27) руб./грамм; на платину - 1972,33 (+12,45) руб./грамм; на палладий - 4012,39 (+25,31) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41934,848 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 679,425 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4165 руб. Минимальный курс юаня составил 9,334 руб., максимальный - 9,5025 руб. Было заключено 9749 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,334 руб., максимальный - 9,5025 руб. Было заключено 9749 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8038 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,769 руб. Минимальный курс евро составил 63,95 руб., максимальный - 66,6425 руб. Было заключено 27467... Минимальный курс евро составил 63,95 руб., максимальный - 66,6425 руб. Было заключено 27467... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7855 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,25 руб., максимальный - 62,615 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 60,25 руб., максимальный - 62,615 руб. Была... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне ухудшения настроений на биржах США и антироссийских санкционных новостей. Снижение рынка акций РФ в пятницу сдержала выросшая нефть. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei... читать дальше

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Продажи российских сталепроизводителей в апреле сократились на 4% к аналогичному периоду 2021 года, до 5,91 млн тонн. При этом экспортные отгрузки проката упали на 40% в годовом выражении - до 629 тыс. тонн, отмечают аналитики телеграм-канала "Твердые... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба предлагает с 1 июля 2022 года повысить регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности в России на 5%. Проект соответствующего приказа регулятора размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Также... Также... читать дальше

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Сбербанк отмечает активизацию телефонного мошенничества, ежедневно совершается 50 тыс. звонков российским гражданам, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "В настоящее время мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России,... "В настоящее время мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России,... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае упал до 55,9 пункта по сравнению с 57,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние пятнадцать месяцев. Средний прогноз... Средний прогноз... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3488 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8908 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,98 руб., максимальный - 62,53 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,98 руб., максимальный - 62,53 руб. Было... читать дальше

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Биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на уходящей неделе установили новый исторический антирекорд, свидетельствует данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По данным на 3 июня, стоимость тонны СУГ составляет 6,583 тыс.... По данным на 3 июня, стоимость тонны СУГ составляет 6,583 тыс.... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в пятницу после публикации статданных по экономике США. Сильный отчет по рынку труда показал, что Федрезерв может продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, отмечают эксперты. Количество рабочих мест в экономике США в мае... Количество рабочих мест в экономике США в мае... читать дальше

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Число действующих в мире нефтяных и газовых буровых установок в мае увеличилось впервые за три месяца, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1628 установок против 1603 в апреле. При этом майский... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 06.06 по 12.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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О "Российские железные дороги" (РЖД) выплатило 7-й купон по облигациям серии 001P-10R на сумму 436,3 млн рублей и погасило выпуск объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3,5 года и объемом 10 млрд рублей компания разместила в... Выпуск сроком обращения 3,5 года и объемом 10 млрд рублей компания разместила в... читать дальше

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О "МТС" выплатило 8-й купон облигаций серии 001Р-17 на сумму 137,1 млн рублей и погасило выпуск объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания разместила 2-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2020 года по ставке квартального купона до погашения 5,5%... Компания разместила 2-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2020 года по ставке квартального купона до погашения 5,5%...

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