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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 17 мая в размере 65,8166 руб.
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16 мая 2022 года 15:55

ЦБ РФ установил курс евро с 17 мая в размере 65,8166 руб.

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16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 65,8166 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,27 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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