ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7799 руб., евро - 65,7939 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 65,7939 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 298,96 коп.

16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 63,7799 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 201,17 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43267,129 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 749,168 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6957 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4105 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,7125 руб., максимальный - 64,48 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,7125 руб., максимальный - 64,48 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3928 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7159 руб. Минимальный курс евро составил 65,0675 руб., максимальный - 68,3475 руб. Было заключено 12511... Минимальный курс евро составил 65,0675 руб., максимальный - 68,3475 руб. Было заключено 12511... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 299 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3612 руб. Минимальный курс юаня составил 9,25 руб., максимальный - 9,5596 руб. Было заключено 9719 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,25 руб., максимальный - 9,5596 руб. Было заключено 9719 сделок.... читать дальше

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Цифровая валюта биткойн не сможет стать альтернативной формой денежных средств, полагает бывший глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. В то же время биткойн и другие криптовалюты успешно стали спекулятивным активом, сказал Бернанке в интервью CNBC. "Теперь вы... В то же время биткойн и другие криптовалюты успешно стали спекулятивным активом, сказал Бернанке в интервью CNBC. "Теперь вы... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги противоречиво, завершил понедельник уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,47% и составил 2364,60 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,47% и составил 2364,60 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 3,69% - до 1174,06 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 3,69% - до 1174,06 пункта. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в апреле вырос на 34% по отношению к марту, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару вырос в... читать дальше

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Московский кредитный банк (МКБ) получил генеральную лицензию министерства промышленности и торговли РФ на экспорт золота в слитках, говорится в сообщении банка на Федресурсе. Лицензия действует до 25 апреля 2023 года. У МКБ есть лицензия ЦБ РФ на привлечение во вклады и... У МКБ есть лицензия ЦБ РФ на привлечение во вклады и... читать дальше

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В апреле приток средств физлиц на вклады в Сбербанке превысил 500 млрд рублей, перекрыв отток розничных депозитов в феврале-марте, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. "За апрель более 500 млрд рублей мы получили... "За апрель более 500 млрд рублей мы получили... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету в понедельник поддержал законопроект о налогообложении в России цифровых финансовых активов (ЦФА), представил ряд доработок документа ко второму чтению. Законопроект был внесен в Госдуму 14 апреля. Он уточняет порядок взимания НДФЛ, НДС и... Законопроект был внесен в Госдуму 14 апреля. Он уточняет порядок взимания НДФЛ, НДС и... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль ПАО "ТГК-1" по МСФО выросла на 42,5% - до 6,266 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка возросла на 11,9% - до 36,379 млрд рублей. На рост выручки повлияли такие факторы, как рост индекса цен РСВ и увеличение... Выручка возросла на 11,9% - до 36,379 млрд рублей. На рост выручки повлияли такие факторы, как рост индекса цен РСВ и увеличение... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5083 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,685 руб., максимальный - 64,875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,685 руб., максимальный - 64,875 руб. Было... читать дальше

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Такси-сервис Gett прекратит поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из России с 1 июня, следует из сообщения, которое было разослано водителям. Последний день работы мобильного приложения Gett для водителей - 31 мая включительно.... Последний день работы мобильного приложения Gett для водителей - 31 мая включительно.... читать дальше

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Нефтяные котировки перешли от снижения к росту в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают перспективы предложения топлива на мировом рынке и следят за ситуацией со спросом. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:27 мск подорожали на... Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:27 мск подорожали на... читать дальше

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Торги в понедельник фондовые индексы США начали снижением на фоне данных об ухудшении экономической ситуации в Китае. На рынке акций сохраняется негативная тенденция последнего времени. Хотя в пятницу индексы выросли, но по итогам всей прошедшей недели они понесли... Хотя в пятницу индексы выросли, но по итогам всей прошедшей недели они понесли... читать дальше

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по 10-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002P-02, сообщается на сайте НРД. Согласно графику, выплата должна быть произведена 16 мая. Размер выплаты на одну облигацию составил 27,3... Согласно графику, выплата должна быть произведена 16 мая. Размер выплаты на одну облигацию составил 27,3... читать дальше

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