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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 1 апреля по 8 апреля на 9382 тыс. баррелей, бензина - упали на 3648 тыс. баррелей
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13 апреля 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 1 апреля по 8 апреля на 9382 тыс. баррелей, бензина - упали на 3648 тыс. баррелей
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13 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9382 тыс. баррелей - до 421,753 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3648 тыс. баррелей и составили 233,139 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2902 тыс. баррелей, достигнув 111,399 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 416 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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13 апреля 2022 года 18:34
Американская Intel Corp., один из крупнейших мировых производителей комплектующих для компьютеров, планирует сократить углеродный след своих глобальных операций до нуля к 2040 году, говорится в распространенном сообщении. Кроме того, компания намерена повышать... читать дальше
.13 апреля 2022 года 18:25
Наблюдавшееся в марте ослабление курса рубля с учетом временных лагов продолжит оказывать существенное давление на инфляцию в РФ, следует из комментария Банка России. "Повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое... читать дальше
.13 апреля 2022 года 18:17
Цены на нефть продолжили подъем после публикации отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, указавшего на существенный прирост запасов нефти в стране по итогам минувшей недели. Как стало известно из отчета EIA, коммерческие запасы нефти в США за... читать дальше
.13 апреля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2013 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8219 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,265 руб., максимальный - 80,265 руб. Было... читать дальше
.13 апреля 2022 года 17:57
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало кредитные рейтинги FG BCS Ltd., холдинговой компании Финансовой группы "БКС", ее операционных подразделений - BrokerCreditService (Cyprus) Ltd., BrokerCreditService Structured Products Plc и BCS Prime Brokerage... читать дальше
.13 апреля 2022 года 17:49
Банк Канады повысил сегодня базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1%, и отметил необходимость дальнейших увеличений стоимости заимствований для удержания инфляционных ожиданий на таргетируемом уровне 2%. Решение регулятора совпало с ожиданиями... читать дальше
.13 апреля 2022 года 17:39
Американский рынок акций перешел к росту в среду на фоне неоднородной корпоративной отчетности и новых сигналов ускорения инфляции в США. Давление на американский фондовый рынок оказывает усиление инфляции в США, повышающее вероятность более быстрого, чем ожидалось... читать дальше
.13 апреля 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 1 апреля по 8 апреля на 9382 тыс. баррелей, бензина - упали на 3648 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9382 тыс. баррелей - до 421,753 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3648 тыс. баррелей и составили 233,139 млн... читать дальше
.13 апреля 2022 года 17:16
Минсельхоз ставит задачу регионам РФ до 1 мая довести до аграриев 50% средств господдержки. До 1 июня должно быть доведено 80% средств, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на брифинге. "Поставлена всем субъектам задача - до 1 мая довести 50% субсидий, а до 1... читать дальше
.13 апреля 2022 года 17:08
ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5033,78 (+37,66) руб./грамм; на серебро - 64,19 (+0,06) руб./грамм; на платину - 2482,43 (-36,69) руб./грамм; на палладий - 6032,78 (-354,62) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.13 апреля 2022 года 17:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 79,8471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,97 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 апреля 2022 года 17:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 86,7219 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,20 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 апреля 2022 года 16:53
Внешний долг РФ в первом квартале 2022 года уменьшился на $26,5 млрд, или на 5,5%, до $453,5 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. В результате объем внешней задолженности стал минимальным за 13 лет, с 1 апреля 2009 года, когда он составлял $445,5... читать дальше
.13 апреля 2022 года 16:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 16:30 мск 13 апреля составил 79,8471 руб.
На 16:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,8471 руб. По... читать дальше
.13 апреля 2022 года 16:31
Власти Швейцарии объявили сегодня о решении присоединиться к пакету санкций, принятому ранее в апреле ЕС в отношении России и Белоруссии. "13 апреля Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к новым мерам, разработанным ЕС в отношении РФ и Белоруссии", -... читать дальше
.13 апреля 2022 года 16:23
Ведомства отложили корректировку топливного демпфера "на пару месяцев", потому что пока рынок нефтепродуктов профицитен, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Комментируя тему, он сказал: "Пока вопрос отложен. Пока на внутреннем рынке все нормально с... читать дальше
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