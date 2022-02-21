.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 21 февраля составил 76,7671 руб.
.
21 февраля 2022 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 21 февраля составил 76,7671 руб.
|0
21 февраля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,7671 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 10052 пункта. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.
Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 февраля 2022 года 16:47
Цены на недвижимость в Великобритании в феврале выросли на 2,3%, что что стало рекордным повышением более чем за 20 лет
Цены на новую недвижимость в Великобритании выросли на 2,3% в феврале, что стало рекордным повышением в помесячном выражении более чем за 20 лет, свидетельствуют данные портала Rightmove. Начальная продажная цена выросла на 7 тыс. 785 фунтов стерлингов ($10 тыс. 599) в... читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:46
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-200 на 24 млрд 670,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:35
Китай в январе сократил грузоперевозки автомобильным транспортом на 5,5% относительно того же месяца прошлого года - до 2,93 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны. Между тем среди регионов страны самые быстрые темпы роста данного показателя были... читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:26
Цены на нефть вновь перешли к росту в ходе волатильных торгов в понедельник. Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира... читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 241,02 пункта (7,103%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3152,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3458,97 (+1,93%) пункта,... читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:14
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отклонить законопроект о выведении всех кредитных организаций, торгующихся на рынке, из-под общего правила выкупа акций миноритариями. Заключение комитета на законопроект (N808175-7) опубликовано в электронной базе данных... читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 76,74/79,35 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,74/79,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 145 коп., Cредний курс продажи...
.21 февраля 2022 года 16:00
Минфин РФ 22 февраля не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.
.21 февраля 2022 года 15:54
Саудовская Аравия в декабре увеличила добычу нефти на 1,1% - до 10,022 млн б/с против 9,912 млн б/с в ноябре, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). В годовом выражении показатель поднялся на 11,6%. Экспорт нефти из Саудовской Аравии... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:45
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Туркмении на уровне "B+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Fitch также присвоило Туркменистану долгосрочный РДЭ в... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:37
Евро и доллар уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем. При этом курс евро поднялся выше 89 руб. впервые с 27 января, доллар торгуется по направлению к 79 руб./$1. Курс евро составил 89,025 руб. в 15:12 мск что на 1,475 рубля выше уровня закрытия... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $745,8 тыс.
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $745,8 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 22 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:30
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб.
Во вторник, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,01 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:23
Показатель чистой прибыли компании "Сбербанк страхование жизни" за 2021 год составил 25,7 млрд рублей в стандартах МСФО, такие данные привел генеральный директор компании Игорь Кобзарь в ходе пресс-конференции. Показатель вырос незначительно к уровню 2020 года, когда он... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5806 руб. Минимальный курс евро составил 86,595 руб., максимальный - 88,98 руб. Было заключено 5140... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.