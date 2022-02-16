Запасы нефти в США выросли за период с 4 февраля по 11 февраля на 1121 тыс. баррелей, бензина - упали на 1332 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2174 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61422,951 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 768,853 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0885 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,8325 руб., максимальный - 75,4725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,8325 руб., максимальный - 75,4725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,3898 руб. Минимальный курс евро составил 85,11 руб., максимальный - 85,685 руб. Было заключено 7338 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,11 руб., максимальный - 85,685 руб. Было заключено 7338 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 959 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8518 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8083 руб., максимальный - 11,9 руб. Было заключено 414 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,8083 руб., максимальный - 11,9 руб. Было заключено 414 сделок.... читать дальше

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За период с 5 по 11 февраля 2022 года цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,6%, в том числе на огурцы - на 2,6%, капусту белокочанную и бананы - на 2,4%, помидоры - на 2,3%, морковь - на 1,9%, свеклу столовую - на 1,1%, яблоки - на 0,7%. В то же время... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 5 по 11 февраля не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин в РФ вырос в цене на 1%. На предыдущей неделе цены на бензин тоже не менялись. Стоимость литра бензина в среднем по... Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше

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В январе 2022 года по сравнению с декабрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. В годовом выражении рост цен промпроизводителей составил 23,1%. В декабре 2021 цены... В декабре 2021 цены... читать дальше

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За период с 5 по 11 февраля 2022 года потребительские цены повысились на 0,13%, с начала февраля - на 0,3%, с начала года - 1,29%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 29 января по 4 февраля) инфляция составляла на 0,29% В феврале... В феврале... читать дальше

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Российский фондовый рынок, демонстрировавший с утра уверенный рост, и завершил среду в хорошем плюсе. Европейские рынки акций преимущественно повышались в ходе дневных торгов на геополитических новостях и корпоративной отчетности. К вечеру индикаторы пошли на... Европейские рынки акций преимущественно повышались в ходе дневных торгов на геополитических новостях и корпоративной отчетности. К вечеру индикаторы пошли на... читать дальше

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Подход к регулированию рассрочки может быть выработан в ближайшие месяцы, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он напомнил, что сейчас для изучения этого вопроса создана рабочая группа, в... читать дальше

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Банк России будет внимательно смотреть на действие макропруденциальных инструментов, используемых для сдерживания роста потребкредитования, при необходимости проведет их рекалибровку, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на заседании... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1121 тыс. баррелей - до 411,508 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1332 тыс. баррелей и составили 247,061 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1332 тыс. баррелей и составили 247,061 млн... читать дальше

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В январе объем промышленного производства в США увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Респонденты Trading Economics... Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Респонденты Trading Economics... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением. Трейдеры ждут публикации протокола январского заседания ФРС. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск упал на 204,10 пункта (0,58%) и составил 34784,74 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 30,84... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск упал на 204,10 пункта (0,58%) и составил 34784,74 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 30,84... читать дальше

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Россия готова помогать Белоруссии с рефинансированием госдолга в условиях внешних ограничений, с которыми сталкивается Минск, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. В начале декабря США ввели санкции в отношении белорусского госдолга, который предусматривает... В начале декабря США ввели санкции в отношении белорусского госдолга, который предусматривает... читать дальше

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Российская госкорпорация "Росатом" готова принимать участие в сооружении новых энергоблоков АЭС в Бразилии как в наземном, так и в плавучем исполнении, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским лидером Жаиром... читать дальше

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