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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 28 января по 4 февраля на 4756 тыс. баррелей, бензина - упали на 1644 тыс. баррелей
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09 февраля 2022 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 28 января по 4 февраля на 4756 тыс. баррелей, бензина - упали на 1644 тыс. баррелей
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9 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4756 тыс. баррелей - до 410,387 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1644 тыс. баррелей и составили 248,393 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 930 тыс. баррелей, достигнув 121,814 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61076,644 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1194,298 млрд руб., или на...
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.09 февраля 2022 года 19:15
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.09 февраля 2022 года 19:15
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.09 февраля 2022 года 19:11
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ост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2021 года составил 3,4% в годовом выражении после повышения на 0,6% в октябре, на 2,0% в сентябре, на 1,5% в августе, на 2,2% в июле, на 4,9% в июне, на 3,3% в мае, на 7,8% в апреле, на 1,8% в марте,... читать дальше
.09 февраля 2022 года 19:03
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Объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции в России в 2021 году составил 611 млн бутылок, или 27% от общего рынка, свидетельствуют оценки Высшей школы экономики на основе данных Росстата и Росалкогольрегулирования. Объем продаж крепких алкогольных напитков... читать дальше
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