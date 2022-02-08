Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2690,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2859,09 млрд руб.

8 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 февраля составили по Российской Федерации 2690,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2529,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2663,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2501,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 февраля составили 2859,09 млрд руб. против 2651,81644 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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