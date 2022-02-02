.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 21 января по 28 января на 1047 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2119 тыс. баррелей
.
02 февраля 2022 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 21 января по 28 января на 1047 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2119 тыс. баррелей
|0
2 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1047 тыс. баррелей - до 415,143 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2119 тыс. баррелей и составили 250,037 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2410 тыс. баррелей, достигнув 122,744 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1800 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 февраля 2022 года 19:14
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 28 января на уровне 8,82% после 8,64% на 21 января, 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Росстат сегодня сообщил, что за... читать дальше
.02 февраля 2022 года 19:08
Рост ВВП РФ по итогам 2021 года после всех досчетов может оказаться выше 5%, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. "Итоговая оценка роста экономики в 2021 году может превысить 5%", - отмечается в... читать дальше
.02 февраля 2022 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. В Азии индексы продолжили подъем (австралийский ASX Australia подрос на 1,2%, японский Nikkei 225 - на 1,7%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному... читать дальше
.02 февраля 2022 года 19:03
Рост потребительских цен на бензин в РФ за период с 22 по 28 января составил 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин в РФ вырос в цене на 0,8%. На предыдущей неделе бензин подорожал на 0,1%. Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше
.02 февраля 2022 года 19:02
Цены производителей на бензин в РФ в декабре по сравнению с предыдущим месяцев упали на 7,9% после снижения 7,5% в ноябре, на 1,2% в октябре, на 2% в сентябре, роста на 3,4% в августе, на 3,5% в июле и на 3,4% в июне, в мае отмечено снижение цен производителей на 0,9%, в апреле... читать дальше
.02 февраля 2022 года 19:01
За период с 22 по 28 января 2022 года цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 15 по 21 января т.г.) цены на эту продукцию выросли на 0,9%. В том числе цены на огурцы... читать дальше
.02 февраля 2022 года 19:00
За период с 22 по 28 января 2022 года потребительские цены повысились на 0,19%, с начала января - на 1,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 11 по 14 января) инфляция составляла на 0,22% В январе 2021 года цены повысились на... читать дальше
.02 февраля 2022 года 19:00
В январе-ноябре 2021 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 25 трлн... читать дальше
.02 февраля 2022 года 18:55
Российский рынок снеков ускорил рост на фоне изменения привычек потребителей во время пандемии. По данным NielsenIQ, рынок снеков в РФ вырос на 10,2% в денежном выражении за период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года. За аналогичный период годом ранее рост составлял... читать дальше
.02 февраля 2022 года 18:54
Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 2 марта. Министры подчеркнули важность полного исполнения соглашения и...
.02 февраля 2022 года 18:52
Общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в январе 2022 года вырос на 36,5% по сравнению с январем прошлого года и составил 87,2 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Объем торгов на фондовом рынке в январе без учета однодневных облигаций увеличился на... читать дальше
.02 февраля 2022 года 18:48
Неопределенность сохраняется на нефтяном рынке из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+. Однако, по его словам, мягкая политика правительств в вопросе... читать дальше
.02 февраля 2022 года 18:41
Американские фондовые индексы преимущественно повышаются в ходе торгов в среду, трейдеры оценивают многочисленные отчеты компаний. Настроения инвесторов остаются неоднозначными: с одной стороны, они опасаются грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной... читать дальше
.02 февраля 2022 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 21 января по 28 января на 1047 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2119 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1047 тыс. баррелей - до 415,143 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2119 тыс. баррелей и составили 250,037 млн баррелей,... читать дальше
.02 февраля 2022 года 18:28
Подходить к регулированию новых технологий нужно очень осторожно, особенно блокчейна: использовать криптовалюты для расчетов в России не стоит, но и запрещать такие производные от них, как стейблкоины, нельзя, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман... читать дальше
.02 февраля 2022 года 18:17
Запасы драгметаллов в кредитных организациях РФ в декабре 2021 года снизились в пересчете на золото на 2,3 тонны (4%) и составили на начало января 61,9 тонны. Сбербанк, занимающий второе место в топ-10 банков РФ по объему запасов драгметаллов, в декабре снизил объем на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.