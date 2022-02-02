Запасы нефти в США упали за период с 21 января по 28 января на 1047 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2119 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1800 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 28 января на уровне 8,82% после 8,64% на 21 января, 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Росстат сегодня сообщил, что за... Росстат сегодня сообщил, что за... читать дальше

.

Рост ВВП РФ по итогам 2021 года после всех досчетов может оказаться выше 5%, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. "Итоговая оценка роста экономики в 2021 году может превысить 5%", - отмечается в... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. В Азии индексы продолжили подъем (австралийский ASX Australia подрос на 1,2%, японский Nikkei 225 - на 1,7%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному... В Азии индексы продолжили подъем (австралийский ASX Australia подрос на 1,2%, японский Nikkei 225 - на 1,7%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному... читать дальше

.

Рост потребительских цен на бензин в РФ за период с 22 по 28 января составил 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин в РФ вырос в цене на 0,8%. На предыдущей неделе бензин подорожал на 0,1%. Стоимость литра бензина в среднем по... Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше

.

Цены производителей на бензин в РФ в декабре по сравнению с предыдущим месяцев упали на 7,9% после снижения 7,5% в ноябре, на 1,2% в октябре, на 2% в сентябре, роста на 3,4% в августе, на 3,5% в июле и на 3,4% в июне, в мае отмечено снижение цен производителей на 0,9%, в апреле... читать дальше

.

За период с 22 по 28 января 2022 года цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 15 по 21 января т.г.) цены на эту продукцию выросли на 0,9%. В том числе цены на огурцы... В том числе цены на огурцы... читать дальше

.

За период с 22 по 28 января 2022 года потребительские цены повысились на 0,19%, с начала января - на 1,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 11 по 14 января) инфляция составляла на 0,22% В январе 2021 года цены повысились на... В январе 2021 года цены повысились на... читать дальше

.

В январе-ноябре 2021 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 25 трлн... читать дальше

.

Российский рынок снеков ускорил рост на фоне изменения привычек потребителей во время пандемии. По данным NielsenIQ, рынок снеков в РФ вырос на 10,2% в денежном выражении за период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года. За аналогичный период годом ранее рост составлял... читать дальше

.

Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 2 марта. Министры подчеркнули важность полного исполнения соглашения и... Министры подчеркнули важность полного исполнения соглашения и...

.

Общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в январе 2022 года вырос на 36,5% по сравнению с январем прошлого года и составил 87,2 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Объем торгов на фондовом рынке в январе без учета однодневных облигаций увеличился на... Объем торгов на фондовом рынке в январе без учета однодневных облигаций увеличился на... читать дальше

.

Неопределенность сохраняется на нефтяном рынке из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+. Однако, по его словам, мягкая политика правительств в вопросе... читать дальше

.

Американские фондовые индексы преимущественно повышаются в ходе торгов в среду, трейдеры оценивают многочисленные отчеты компаний. Настроения инвесторов остаются неоднозначными: с одной стороны, они опасаются грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной... Настроения инвесторов остаются неоднозначными: с одной стороны, они опасаются грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1047 тыс. баррелей - до 415,143 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2119 тыс. баррелей и составили 250,037 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 2119 тыс. баррелей и составили 250,037 млн баррелей,... читать дальше

.

Подходить к регулированию новых технологий нужно очень осторожно, особенно блокчейна: использовать криптовалюты для расчетов в России не стоит, но и запрещать такие производные от них, как стейблкоины, нельзя, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман... читать дальше

.

Запасы драгметаллов в кредитных организациях РФ в декабре 2021 года снизились в пересчете на золото на 2,3 тонны (4%) и составили на начало января 61,9 тонны. Сбербанк, занимающий второе место в топ-10 банков РФ по объему запасов драгметаллов, в декабре снизил объем на... Сбербанк, занимающий второе место в топ-10 банков РФ по объему запасов драгметаллов, в декабре снизил объем на... читать дальше

.