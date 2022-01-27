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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1121 млрд руб.
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27 января 2022 года 10:42
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1121 млрд руб.
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27 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 января по данным на начало операционного дня снизилось до -1121 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -250,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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27 января 2022 года 15:42
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Минсельхоз РФ с 1 февраля прекращает реализацию зерна из интервенционного фонда и начинает подготовку к новым товарным интервенциям, сообщает оператор торгов - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). "В соответствии с решением Минсельхоза... читать дальше
.27 января 2022 года 15:35
Добыча De Beers в четвертом квартале 2021 года составила 7,7 млн карат, что на 15% выше аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Anglo American, контролирующей De Beers. Рост, основной вклад в который внесли рудник Jwaneng (Ботсвана) и активы в Намибии, отражает... читать дальше
.27 января 2022 года 15:30
В пятницу, 28 января, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 90,72 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.27 января 2022 года 15:30
В пятницу, 28 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 8,93 млрд руб.
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.27 января 2022 года 15:24
Прибыль "Татнефти" по итогам 2021 года превзошла показатели 2020 года, но осталась ниже уровня 2019 года из-за роста затрат на добычу и ограничений ОПЕК+, сообщил генеральный директор АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (координирует деятельность предприятий нефтегазохимической... читать дальше
.27 января 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,3637 руб. Минимальный курс евро составил 87,6775 руб., максимальный - 89,435 руб. Было заключено 3969... читать дальше
.27 января 2022 года 15:10
Цены на нефть перешли к росту после утреннего снижения. Накануне, нефтяные котировки обновили 7-летние максимумы. Обе марки подорожали на 2%. Нефть поддерживают опасения по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данные о сокращении... читать дальше
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ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4608,11 (-75,19) руб./грамм; на серебро - 60,56 (+0,5) руб./грамм; на платину - 2624,5 (-35,43) руб./грамм; на палладий - 5995,24 (+299,75) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.27 января 2022 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 74,54 пункта (2,22%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3432,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3453,58 (+2,86%) пункта, минимальное... читать дальше
.27 января 2022 года 14:38
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте российской нефтесервисной компании "Инвестгеосервис", которые находились на уровне "В-" с прогнозом "стабильный". Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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.27 января 2022 года 14:25
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Распадская" на уровне "АA+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга компании является следствием сохранения кредитных... читать дальше
.27 января 2022 года 14:22
Представитель владельцев проблемных бондов OR Group раскрыл возможные пути разрешения ситуации с облигациями
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.27 января 2022 года 14:21
Азиатские рынки акций закрылись в миноре, японский и южнокорейские индексы упали до минимумов с осени 2020 года
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.27 января 2022 года 14:13
Объем выпуска автомобилей в Великобритании в 2021 году сократился на 6,7% и составил 859,575 тыс. машин, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT). Показатель стал минимальным с 1956 года из-за... читать дальше
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Евростат сообщил о росте реальных доходов домохозяйств и реального потребления домохозяйств в еврозоне и в ЕС в 3-м квартале. В 3-м квартале 2021 года реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,1% после роста на 1,1% в предыдущем... читать дальше
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