Запасы нефти в США выросли за период с 14 января по 21 января на 2377 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1297 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1900 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1183 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56904,819 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1106,628 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 717 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,4952 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4174 руб., максимальный - 12,647 руб. Было заключено 435 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,4174 руб., максимальный - 12,647 руб. Было заключено 435 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2976 руб. Минимальный курс евро составил 88,7775 руб., максимальный - 90,2475 руб. Была заключена 7151... Минимальный курс евро составил 88,7775 руб., максимальный - 90,2475 руб. Была заключена 7151... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,122 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,525 руб., максимальный - 79,9975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 78,525 руб., максимальный - 79,9975 руб. Было... читать дальше

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За период с 15 по 21 января 2022 года Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С 11 по 14 января т.г. цены на эту продукцию также выросли на 0,9%. В том числе на белокочанная капуста подорожала... В том числе на белокочанная капуста подорожала... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2022 г. составила 785,8 млн рублей, она сократилась за декабрь на 37,5% после снижения на 6,4% в ноябре, снижения в октябре на 1,9%, роста в сентябре на 3,1%, снижения в августе на 13,7%, увеличения на 1,8% в... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ за период с 15 по 21 января составил 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин в РФ вырос в цене на 0,6% . Стоимость литра бензина в среднем по стране за неделю выросла на 7 коп. - до 50,52... Стоимость литра бензина в среднем по стране за неделю выросла на 7 коп. - до 50,52... читать дальше

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В январе-ноябре 2021 года объем экспорта нефти из России сократился на 4,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года и составил 210,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В ноябре... В ноябре... читать дальше

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За период с 15 по 21 января 2022 года потребительские цены повысились на 0,22%, с начала января - на 0,88%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Инфляция за период с 11 по 14 января 2022 года составляла на 0,1% В январе 2021 года цены повысились на... В январе 2021 года цены повысились на... читать дальше

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В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 0,8%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 28,5%. Скачок цен производителей в 2021 году стал... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в мажоре, завершил день ростом индексов на 2,1-3% Европейские рынки акций весь день демонстрировали уверенный рост. Европейские рынки акций весь день демонстрировали уверенный рост. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись без единой динамики в ожидании результатов заседания... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись без единой динамики в ожидании результатов заседания... читать дальше

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Евро и доллар усилили темпы роста на "Московской бирже". Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 20 июля 2021 года, доллар торгуется вблизи 80 руб. впервые с ноября 2020 года. По состоянию на 18:35 мск евро составил 90,03 руб., что на 1,23 рубля выше уровня закрытия... По состоянию на 18:35 мск евро составил 90,03 руб., что на 1,23 рубля выше уровня закрытия... читать дальше

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Продажи новых домов в США в декабре подскочили на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 811 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Это максимальный показатель за последние 9месяцев. В ноябре, согласно пересмотренным данным, было... В ноябре, согласно пересмотренным данным, было... читать дальше

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Мексиканская компания Fresnillo, крупнейший в мире производитель серебра, в 2021 году произвела 53,1 млн унций этого драгметалла, что примерно соответствует уровню 2020 года. Как сообщила компания, производство золота незначительно, на 2%, сократилось и составило 751 тыс.... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2377 тыс. баррелей - до 416,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1297 тыс. баррелей и составили 247,918 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1297 тыс. баррелей и составили 247,918 млн баррелей,... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы открыли ростом. Рынок акций восстанавливается после падения по итогам предыдущей сессии в преддверии публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones Industrial Average на... Индекс Dow Jones Industrial Average на... читать дальше

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