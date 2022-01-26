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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 14 января по 21 января на 2377 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1297 тыс. баррелей
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26 января 2022 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 14 января по 21 января на 2377 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1297 тыс. баррелей
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26 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2377 тыс. баррелей - до 416,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1297 тыс. баррелей и составили 247,918 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2798 тыс. баррелей, достигнув 125,154 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1900 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1183 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.26 января 2022 года 19:15
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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2022 г. составила 785,8 млн рублей, она сократилась за декабрь на 37,5% после снижения на 6,4% в ноябре, снижения в октябре на 1,9%, роста в сентябре на 3,1%, снижения в августе на 13,7%, увеличения на 1,8% в... читать дальше
.26 января 2022 года 19:02
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В январе-ноябре 2021 года объем экспорта нефти из России сократился на 4,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года и составил 210,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В ноябре... читать дальше
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.26 января 2022 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 14 января по 21 января на 2377 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1297 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2377 тыс. баррелей - до 416,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1297 тыс. баррелей и составили 247,918 млн баррелей,... читать дальше
.26 января 2022 года 18:30
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