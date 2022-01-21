ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 января в размере 76,6903 руб.

21 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 76,6903 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,95 коп.

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Индекс потребительского доверия в Великобритании в январе снизился на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 19 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель. Это минимальный показатель за последние одиннадцать месяцев.... читать дальше

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В понедельник, 24 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В понедельник, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $49,01 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8295 руб. Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,11 руб. Было заключено 2311 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,11 руб. Было заключено 2311 сделок.... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4522,62 (+8,7) руб./грамм; на серебро - 59,73 (+1,3) руб./грамм; на платину - 2579,07 (+10,85) руб./грамм; на палладий - 5113,76 (+87,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы на 8,6% с первого января текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января (пенсии) должны вырасти на 8,6 процента, то есть... "Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января (пенсии) должны вырасти на 8,6 процента, то есть... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги этой недели снижением за исключением гонконгского индекса. Японский Nikkei упал на 0,9%. Японский Nikkei упал на 0,9%. Потребительские цены в Японии в декабре увеличились максимально за два года - на 0,8% по... Потребительские цены в Японии в декабре увеличились максимально за два года - на 0,8% по... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 85,19 пункта (2,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3430,83 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3465,83 (-1,43%) пункта,... читать дальше

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Россия и Швейцария могут достичь договоренностей в отношении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в конце февраля, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Вырабатываем с ними взаимоприемлемую конструкцию. Я думаю, что... "Вырабатываем с ними взаимоприемлемую конструкцию. Я думаю, что... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций "Башнефти" всех серий, находящихся в обращении, на уровне "ruААА", сообщается в пресс-релизах агентства. "По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... "По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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Американская экономика приближается к концу "суперпузыря" на целом ряде рынков, включая рынки акций, облигаций, недвижимости и сырья, что грозит беспрецедентным падением благосостояния граждан, считает основатель бостонской инвесткомпании GMO Джереми Грэнтэм. "Впервые в... "Впервые в... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2021 году выплатило страховое возмещение вкладчикам банков на сумму 52,5 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ. За прошлый год страховое возмещение получили 155 тыс. вкладчиков, в том числе 7,9 тыс. юридических лиц.... За прошлый год страховое возмещение получили 155 тыс. вкладчиков, в том числе 7,9 тыс. юридических лиц.... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 января снизится до $95,8 с $97,5 за тонну, сообщил Минсельхоз. Снижение продолжается вторую неделю подряд. Снижение продолжается вторую неделю подряд. Пошлина на ячмень уменьшится до $74,4 с $79 за тонну, на кукурузу - повысится до $50,6 с $46,1 за... Пошлина на ячмень уменьшится до $74,4 с $79 за тонну, на кукурузу - повысится до $50,6 с $46,1 за... читать дальше

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В еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП в 3-м квартале 2021 года снизился до 4% ВВП по сравнению с 6,4% во 2-м квартале 2021 года, свидетельствуют данные Евростата. В 1-м квартале дефицит составлял 7% ВВП. В ЕС дефицит госбюджета сократился до... В ЕС дефицит госбюджета сократился до... читать дальше

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Россия в 2021 году, по предварительным данным, экспортировала 32,8 тыс. тонн мороженого на $84,5 млн, что соответственно на 26,5% и 49,8% больше, чем в 2020 году. Самым крупным покупателем стали США, следует из данных центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Данные по... Данные по... читать дальше

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