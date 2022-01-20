Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,8187 руб.

Минимальный курс евро составил 86,2275 руб., максимальный - 87,16 руб. Было заключено 2256 сделок. Объем торгов составил 15122,6 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,945 руб. за евро.

20 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8187 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59109,974 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 608,630 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1665 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8712 руб. Минимальный курс евро составил 86,24 руб., максимальный - 87,185 руб. Было заключено 6745 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,24 руб., максимальный - 87,185 руб. Было заключено 6745 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0607 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9826 руб., максимальный - 12,0999 руб. Было заключено 337... Минимальный курс юаня составил 11,9826 руб., максимальный - 12,0999 руб. Было заключено 337... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5238 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,99 руб., максимальный - 76,7925 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,99 руб., максимальный - 76,7925 руб. Было заключено... читать дальше

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Позиция ЦБ по ограничению криптовалют как финансового инструмента для граждан разумна, но майнинг криптовалют - как энергоемкую отрасль можно поставить под контроль, пополнять за счет налогов бюджетную систему, использовать конкурентные преимущества энергосистемы РФ, считает... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей - до 413,813 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5873 тыс. баррелей и составили 246,621 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 5873 тыс. баррелей и составили 246,621 млн баррелей,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил ростом торги в четверг на фоне сохраняющихся геополитических рисков. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на... читать дальше

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Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в 2022 году составит 0,8-1,4 трлн рублей, говорится в комментарии Банка России. Этот прогноз учитывает смещение постепенного возврата в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в 2020 году в период... Этот прогноз учитывает смещение постепенного возврата в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в 2020 году в период... читать дальше

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Цены на нефть слабо снижаются в четверг, оставаясь вблизи семилетних максимумов в преддверии официальных данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск подешевели на $0,12... Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск подешевели на $0,12... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре уменьшились на 4,6% за месяц и составили 6,18 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Показатель стал минимальным за 4 месяца. В ноябре перепродажи составили... Показатель стал минимальным за 4 месяца. В ноябре перепродажи составили... читать дальше

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Объем продаж российских акций со стороны институциональных инвесторов стал максимальным более чем за пять лет, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", по итогам завершившейся 19... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно поднимаются в ходе торгов в четверг, отыгрывая вчерашнее падение благодаря сильным финансовым отчетностям крупных компаний. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск увеличилось на 0,81% и составило 35313,36... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск увеличилось на 0,81% и составило 35313,36... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5079 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,9825 руб., максимальный - 76,7725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,9825 руб., максимальный - 76,7725 руб. Было... читать дальше

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Саудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти на 1,4%, экспорт - на 1,7% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспорта достиг 6,949 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,833 млн б/с в... Объем экспорта достиг 6,949 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,833 млн б/с в... читать дальше

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Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве с 24 января приостанавливает прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов города Москвы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который снимает действующее сейчас ограничение для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Резидентами по-прежнему не смогут быть градообразующие предприятия, но если численность сотрудников... читать дальше

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