ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,8697 руб., евро - 87,1318 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 87,1318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,02 коп.

20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 76,8697 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,50 коп.

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Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли на торгах в четверг на фоне снижения ставок ЦБ Китая и свежей порции статистических данных из Японии. Японский Nikkei к закрытию торгов поднялся на 1,1%. Японский Nikkei к закрытию торгов поднялся на 1,1%. Объем японского экспорта в... Объем японского экспорта в... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильному блоку правительства проработать возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, которые привлекаются предприятиями для исполнения обязательств по гособоронзаказу. Вопрос о необходимости решения этой... Вопрос о необходимости решения этой... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,33 пункта (0,562%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3456,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3531,26 (+2,75%) пункта,... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) имеет все основания не реагировать столь же резко, как Федеральная резервная система (ФРС), на ускорение темпов роста потребительских цен, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард. "Мы находимся в очень разных ситуациях", - сказала она в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) на уровне "ruA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство отмечает, что группа ЛСР является второй компанией в России по... Агентство отмечает, что группа ЛСР является второй компанией в России по... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который сокращает перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не требуется применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Документ был внесен в парламент в декабре прошлого года. Сейчас не... Сейчас не... читать дальше

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В Москве за сутки зафиксированы 11 тыс. 557 случаев заболевания коронавирусом, , следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 8 тыс. 795 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице... Днем ранее сообщалось о 8 тыс. 795 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице... читать дальше

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Количество кредитов, предоставленных за месяц субъектам МСП, в ноябре 2021 года после запуска льготного кредитования в рамках нового пакета антикризисных мер поддержки МСП в наиболее пострадавших от временных противоэпидемических мер отраслях увеличилось по сравнению с октябрем... читать дальше

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Трейдеры Уолл-стрит делают ставку на то, что власть коронавируса над мировой экономикой ослабевает и, вероятно, "сойдет на нет", даже несмотря на то, что распространяющийся штамм "омикрон" разжигает новый хаос в цепочке поставок и вызывает обеспокоенность относительно... читать дальше

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Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в 2021 году достиг 14,7 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 39,1%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В прошлом году... "В прошлом году... читать дальше

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В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон". Так, по сравнению с данными оперативного штаба за среду, за... Так, по сравнению с данными оперативного штаба за среду, за... читать дальше

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Несмотря на негативные прогнозы, столичные власти отмечают рост столичной экономики в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Много было всяких пессимистических прогнозов о том, что в пандемию экономика не справится, будут серьезные... "Много было всяких пессимистических прогнозов о том, что в пандемию экономика не справится, будут серьезные... читать дальше

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Правление Центрального банка Узбекистана сегодня приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, действующую с сентября 2020 года. "Основная ставка Центрального банка оставлена без изменений на уровне 14% годовых в целях достижения прогнозных... "Основная ставка Центрального банка оставлена без изменений на уровне 14% годовых в целях достижения прогнозных... читать дальше

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Группа компаний "Сегежа" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом не менее 7 млрд рублей на уровне 10,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует... Ориентиру соответствует... читать дальше

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В 2021 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 97,9 тыс. штук, что на 31% больше, чем в 2020 году. Таким образом, после снижения в позапрошлом году (-7,3%) российский рынок новых грузовиков на этот раз продемонстрировал положительную динамику, говорится в... читать дальше

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Европейские фондовые индексы в основном снижаются сегодня на корпоративных новостях, а также очередных сигналах ускорения инфляции в регионе. Цены производителей в Германии в декабре выросли рекордными темпами - на 24,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, сообщило... Цены производителей в Германии в декабре выросли рекордными темпами - на 24,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, сообщило... читать дальше

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