Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 января

18 января. FINMARKET.RU -РФ с 19 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4444,09 (-5,48) руб./грамм; на серебро - 56,48 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2370,77 (-3,09) руб./грамм; на палладий - 4609,02 (-11,56) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57610,022 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2910,838 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0269 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9801 руб., максимальный - 12,0874 руб. Было заключено 353 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,9801 руб., максимальный - 12,0874 руб. Было заключено 353 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4829 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,9975 руб., максимальный - 76,87 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,9975 руб., максимальный - 76,87 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0895 руб. Минимальный курс евро составил 86,55 руб., максимальный - 87,41 руб. Была заключена 7931 сделка.... Минимальный курс евро составил 86,55 руб., максимальный - 87,41 руб. Была заключена 7931 сделка.... читать дальше

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Доходность казначейских облигаций США растет во вторник на фоне ожиданий быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) с целью сдержать рекордную инфляцию. Доходность десятилетних US Treasuries к 18:34 мск составила 1,853% по... Доходность десятилетних US Treasuries к 18:34 мск составила 1,853% по... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся умеренным ростом цен большинства blue chips, довольно быстро вернулся к снижению, завершил торги обвалом биржевых индикаторов на 6,5-7,3% Европейские рынки акций начали торги снижением. Европейские рынки акций начали торги снижением. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского... читать дальше

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Федеральный проект "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи" ("Доступ в интернет"), который планируется включить в нацпрограмму "Цифровая экономика", может потребовать финансирования общим объемом 63,86 млрд рублей до конца 2024 года, следует из... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. объявила о своей цели достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов для эксплуатируемых активов к 2050 году. Как говорится в релизе компании, для достижения этой цели Exxon Mobil определила более 150... Как говорится в релизе компании, для достижения этой цели Exxon Mobil определила более 150... читать дальше

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Трафик в российских аэропортах показал более высокую устойчивость к шокам, обусловленным пандемией COVID-19, по сравнению с европейскими аэропортами благодаря быстрому восстановлению крупного внутреннего рынка пассажирских перевозок, сообщается в отчете Fitch... читать дальше

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Американский рынок акций в начале торгов во вторник демонстрирует сильную негативную динамику из-за подъема доходности десятилетних гособлигаций США выше 1,8% годовых и двухлетних - выше 1% годовых. В понедельник биржи были закрыты в связи с праздничным днем в... читать дальше

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Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ считает, что в стране надо срочно размораживать проект Минпромторга по оказанию адресной продовольственной помощи малоимущим слоям населения, который предусматривает введение продовольственных сертификатов (карточек). Получателями... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности, при этом котировки североморской марки Brent находятся на максимуме с октября 2014 года. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск подорожали на $0,74... Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск подорожали на $0,74... читать дальше

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которые позволят крупнейшим госкомпаниям запускать программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для их дальнейшего... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,403 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,9875 руб., максимальный - 76,7325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,9875 руб., максимальный - 76,7325 руб. Было... читать дальше

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Европейскую металлургическую отрасль ждет очередная волна закрытий предприятий в случае, если не будут приняты меры для ограничения роста цен на энергоносители, предупредила организация, объединяющая ряд крупнейших в регионе производителей. Представители Eurometaux, в... Представители Eurometaux, в... читать дальше

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В 4-м квартале прошлого года американская банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. увеличила чистую прибыль почти на 40% - до $1,58 млрд, или 76 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,14 млрд, или 57 центами на акцию, полученными за аналогичный период... читать дальше

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