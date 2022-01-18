Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 18 января составил 76,3347 руб.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

18 января. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйк российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,3347 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 2943 пункта.

.

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги НК банка по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне "B3". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной... Краткосрочные рейтинги в национальной... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 78,19 пункта (2,196%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3482,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3533,7 (-0,75%) пункта,... читать дальше

.

Сбербанк России перенес запланированное на 21 января размещение субординированных облигаций в трех валютах из-за высокой рыночной волатильности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. "В связи с наблюдаемой высокой рыночной волатильностью размещение облигаций в... "В связи с наблюдаемой высокой рыночной волатильностью размещение облигаций в... читать дальше

.

Минфин, Банк России, Минэкономразвития и Генпрокуратура, МВД, Росфинмониторинг и Роспотребнадзор разрабатывают концепцию Ассоциации по защите прав частных инвесторов, рассказал "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердили в Минфине и ЦБ РФ. Согласно проекту... Согласно проекту... читать дальше

.

Максимальное значение за месяц (с 19 декабря по 18 января) - 75,474 руб. за доллар, минимальное значение - 72,5253 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,15 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,22/87,79 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,47/77,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,62/76,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 15 коп., средний...

.

Объем государственных закупок с использованием типовой конкурсной документации в Москве за 2021 год составил 700 млрд руб., сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Сегодня в столице госзаказчики используют... читать дальше

.

Россияне назвали рубль и доллар самыми надежными валютами для хранения сбережений, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, Так: Так: - 23% респондентов убеждены, что российских рубль является самой надежной валютой для хранения... - 23% респондентов убеждены, что российских рубль является самой надежной валютой для хранения... читать дальше

.

АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) выкупило в рамках оферты 13 тыс. 441 облигацию серии 001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила... Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила... читать дальше

.

В среднем по России шаг недельного (с 6 по 13 января) повышения стоимости бензина составил 4-6 копеек, дизельного топлива - 2 копейки. Таким образом, наблюдается снижение темпов роста цен относительно показателей декабря, когда бензин за неделю рос на 8-18 копеек, ЗДТ - на 15-17... читать дальше

.

Средний размер потребительского кредита снижается второй месяц подряд. Об этом пишет Национальное бюро кредитных историй НБКИ) в своем обзоре. Так, по данным НБКИ, в декабре 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских... Так, по данным НБКИ, в декабре 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских... читать дальше

.

Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в декабре 2021 года сократились на 22,8% и составили 795,295 тыс. по сравнению с 1 млн 030,551 тыс. в декабре 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей... читать дальше

.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 17-18-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года.... Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года.... читать дальше

.

Банк Японии не обсуждал возможность повышения ставки, несмотря на инфляционное давление во всем мире, заявил журналистам председатель японского ЦБ Харухико Курода на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания центробанка во вторник. "Мы не находимся в той ситуации, когда... читать дальше

.