Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3143,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2444,48 млрд руб.

17 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 января составили по Российской Федерации 3143,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2976,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3406,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3215,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 января составили 2444,48 млрд руб. против 2434,02849 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.