14 января 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.01 по 23.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|18.01.2022
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Декабрь 2021
|18.01.2022
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Ноябрь 2021
|18.01.2022
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Ноябрь 2021
|18.01.2022
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Январь 2022
|18.01.2022
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Январь 2022
|18.01.2022
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Декабрь 2021
|18.01.2022
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Январь 2022
|19.01.2022
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2021
|19.01.2022
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Декабрь 2021
|19.01.2022
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Декабрь 2021
|19.01.2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Ноябрь 2021
|19.01.2022
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Ноябрь 2021
|19.01.2022
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Ноябрь 2021
|19.01.2022
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Декабрь 2021
|19.01.2022
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2021
|19.01.2022
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Ноябрь 2021
|20.01.2022
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Январь 2022
|20.01.2022
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Декабрь 2021
|20.01.2022
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Январь 2022
|20.01.2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2021
|20.01.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 января
|20.01.2022
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Январь 2022
|20.01.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 декабря по 01 января
|20.01.2022
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2021
|20.01.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 января
|21.01.2022
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Ноябрь 2021
|21.01.2022
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Декабрь 2021
|21.01.2022
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2022
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