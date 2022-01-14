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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3406,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2434,03 млрд руб.
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14 января 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3406,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2434,03 млрд руб.
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14 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 января составили по Российской Федерации 3406,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3215,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3508,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3313,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 января составили 2434,03 млрд руб. против 2399,66384 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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14 января 2022 года 15:56
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.14 января 2022 года 15:48
Чистая прибыль американской инвесткомпании BlackRock Inc. (крупнейшая в мире по объему активов под управлением) в октябре-декабре выросла почти на 6% и составила $1,64 млрд, или $10,64 в расчете на акцию, по сравнению с $1,55 млрд, или $10,02 на акцию, за аналогичный период... читать дальше
.14 января 2022 года 15:39
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.14 января 2022 года 15:32
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.14 января 2022 года 15:30
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.14 января 2022 года 15:30
В понедельник, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,12 млрд руб.
В понедельник, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,12 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.14 января 2022 года 15:30
В понедельник, 17 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 54,59 млрд руб.
В понедельник, 17 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 54,59 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.14 января 2022 года 15:26
Нефтяные цены повышаются днем после непродолжительного периода снижения утром. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 мск составляла $85,11 за баррель, что на $0,64 (0,76%) больше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше
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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила индексацию страховой пенсии по старости в 2022 году на 8,6%, сообщил в пятницу журналистам первый зампред Госдумы Александр Жуков. "Сегодня одобрен проект поправок, в рамках исполнения поручения... читать дальше
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В январе-ноябре 2021 года экспорт из РФ необработанной древесины сократился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в физическом объеме на 2,6% - до 13 млн 173,4 тыс. куб. м, и вырос в стоимостном - на 10,2% - до $984,9 млн, говорится в материалах Федеральной таможенной... читать дальше
.14 января 2022 года 15:04
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.14 января 2022 года 15:04
ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4438,92 (+69,84) руб./грамм; на серебро - 56,62 (+2,09) руб./грамм; на платину - 2384,8 (+54,49) руб./грамм; на палладий - 4586,91 (+60,55) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.14 января 2022 года 14:56
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.14 января 2022 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 64,11 пункта (1,745%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3610,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3722,53 (+1,3%) пункта,... читать дальше
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