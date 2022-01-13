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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,6709 руб.
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13 января 2022 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,6709 руб.

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13 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 84,6709 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,75 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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