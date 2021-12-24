Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3313,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2028,3 млрд руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 декабря составили по Российской Федерации 3313,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3136,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3634,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3451,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 декабря составили 2028,3 млрд руб. против 1849,57314 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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