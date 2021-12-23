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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 декабря
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23 декабря 2021 года 15:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 декабря

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23 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4258,43 (+12,06) руб./грамм; на серебро - 53,44 (-0,52) руб./грамм; на платину - 2294,84 (+67,15) руб./грамм; на палладий - 4436,38 (+94,88) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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