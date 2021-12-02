Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,6707 руб.

Минимальный курс евро составил 83,25 руб., максимальный - 84,1525 руб. Было заключено 7419 сделок. Объем торгов составил 33174,68 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,31 руб. за евро.

2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6707 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63631,559 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 189,908 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8689 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5225 руб., максимальный - 74,75 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,5225 руб., максимальный - 74,75 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6707 руб. Минимальный курс евро составил 83,25 руб., максимальный - 84,1525 руб. Было заключено 7419 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,25 руб., максимальный - 84,1525 руб. Было заключено 7419 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5938 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5366 руб., максимальный - 11,6559 руб. Было заключено 273 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,5366 руб., максимальный - 11,6559 руб. Было заключено 273 сделки.... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в ноябре 2021 года составил 15,27 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это в 2,5 раза больше показателя ноября прошлого года и на 18% - октября текущего, хотя все еще заметно меньше рекордных значений,... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги без единой динамики. В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%). В минусе торговалась Европа, без единой... В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%). В минусе торговалась Европа, без единой... читать дальше

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Министры ОПЕК+ на сегодняшнем заседании приняли решение сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, поскольку рынок сбалансирован, а спрос восстанавливается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия... читать дальше

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Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2021 года вырос на 11,7% по сравнению с ноябрем прошлого года и составил 91 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Объем торгов на фондовом рынке в ноябре без учета однодневных облигаций сократился на 11,5%, до... Объем торгов на фондовом рынке в ноябре без учета однодневных облигаций сократился на 11,5%, до... читать дальше

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Американские фондовые индексы движутся без единой динамики в начале торгов в четверг на фоне высокой волатильности. Настроения участников рынка ухудшились на предыдущих торгах после подтверждения первого случая заражения в США штаммом коронавируса "омикрон", в результате чего... читать дальше

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ООО "МФК "Мани Мен" завершило размещение 3-летних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых,... Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых,... читать дальше

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Минэкономразвития разработало и внесло в правительство паспорт федерального проекта "Политика низкоуглеродного развития", который должен войти в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием... читать дальше

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"Транснефть" планирует капитальные затраты на 2022 год с учетом "НМТП" в 210 млрд рублей, в 2021 году - на уровне 196-200 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании Максим Гришанин. "Вы видите, что мы в 2021 году видим капвложения... "Вы видите, что мы в 2021 году видим капвложения... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9103 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,51 руб., максимальный - 74,59 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,51 руб., максимальный - 74,59 руб. Было заключено... читать дальше

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Министры ОПЕК+ договорились о сохранении плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Один из источников "Интерфакса" сообщил, что это стало понятно уже после заседания министерского комитета ОПЕК+, который продлился менее часа.... Один из источников "Интерфакса" сообщил, что это стало понятно уже после заседания министерского комитета ОПЕК+, который продлился менее часа.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило корпоративный рейтинг крупнейшего российского автодилера АО "Рольф" до "B1" с "Ba3", рейтинг вероятности дефолта - до "B1-PD" с "Ba3-PD". При этом рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего... читать дальше

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Площадку для торгов электроэнергией в рамках общего рынка этого товара для стран ЕАЭС планируется выбрать в следующем году, сообщил на Евразийском конгрессе глава российской ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров. "В 2022 году мы должны определиться с площадкой,... "В 2022 году мы должны определиться с площадкой,... читать дальше

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