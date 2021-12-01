Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6137 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,589 руб., максимальный - 11,65 руб. Было заключено 59 сделок. Объем торгов составил 349,81 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,62 руб. за юань.

1 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1357 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6137 руб.

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Эксперты ОПЕК рассмотрели варианты развития нефтяного рынка в случае объявленного высвобождения стратегических нефтяных резервов (SPR) странами-потребителями нефти, следует из отчета, представленного секретариатом, который будет рассматриваться в ходе конференции ОПЕК в среду. С... читать дальше

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Чистая прибыль по группе компаний "Русснефть" (с учётом четырёх филиалов) за 9 месяцев 2021 года составила 23,556 млрд рублей (рост в годовом сравнении почти в 5,5 раз) против 4,31 млрд рублей за 9 месяцев 2020 г. Как говорится в сообщении компании, показатель EBITDA по... Как говорится в сообщении компании, показатель EBITDA по... читать дальше

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Ассоциация больших данных (АБД) предлагает обеспечивать платный спрос на ускоренный доступ к данным государственных информационных систем для оказания услуг гражданам. По оценке участников рынка, в 2022 году бизнес может обеспечивать 25 млн запросов в месяц в 5... По оценке участников рынка, в 2022 году бизнес может обеспечивать 25 млн запросов в месяц в 5... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 83,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 73,9746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,6% с ожидавшихся ранее 5,7%. Оценка подъема мирового ВВП в следующем году оставлена на уровне 4,5%. В 2023 году, как ожидается, он увеличится на... Оценка подъема мирового ВВП в следующем году оставлена на уровне 4,5%. В 2023 году, как ожидается, он увеличится на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,89 пункта (1,257%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3939,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3949,78 (+1,52%) пункта,... читать дальше

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Первые зимние торги фондовые рынки Европы начали на позитиве, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в связи с новым штаммом COVID-19 "омикрон". Предыдущую сессию основные индексы европейских бирж закрыли снижением после заявлений главы Moderna Inc. Стефана Банселя... Предыдущую сессию основные индексы европейских бирж закрыли снижением после заявлений главы Moderna Inc. Стефана Банселя... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 24 ноября по 1 декабря) - 74,4207 руб. за доллар, максимальное значение - 76,6031 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,36 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,01/84,37 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,12/74,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,33/74,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 33 коп., средний...

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Nasdaq Inc. намеревается начать перенос рыночных операций в Северной Америке на платформу облачных вычислений Amazon Web Services, принадлежащую Amazon.com Inc. Процесс будет носить поэтапный характер и начнется с рынка опционов Nasdaq MRX. Он будет включать в себя перенос... читать дальше

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Правительство РФ планирует снова продлить "автоматом" действие лицензий, которые истекают в 2021 году, заявил премьер Михаил Мишустин. "Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственные аккредитации образовательных программ, заключения экологической... "Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственные аккредитации образовательных программ, заключения экологической... читать дальше

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В ноябре 2021 года перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ увеличились на 31,5% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, до 5,8 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 32,6% меньше, чем в том же... По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 32,6% меньше, чем в том же... читать дальше

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