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01 декабря 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6137 руб.
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1 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1357 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6137 руб. Минимальный курс юаня составил 11,589 руб., максимальный - 11,65 руб. Было заключено 59 сделок. Объем торгов составил 349,81 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,62 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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01 декабря 2021 года 13:56
Эксперты ОПЕК рассмотрели варианты развития нефтяного рынка в случае объявленного высвобождения стратегических нефтяных резервов (SPR) странами-потребителями нефти, следует из отчета, представленного секретариатом, который будет рассматриваться в ходе конференции ОПЕК в среду. С... читать дальше
.01 декабря 2021 года 13:45
Чистая прибыль по группе компаний "Русснефть" (с учётом четырёх филиалов) за 9 месяцев 2021 года составила 23,556 млрд рублей (рост в годовом сравнении почти в 5,5 раз) против 4,31 млрд рублей за 9 месяцев 2020 г. Как говорится в сообщении компании, показатель EBITDA по... читать дальше
.01 декабря 2021 года 13:32
Ассоциация больших данных (АБД) предлагает обеспечивать платный спрос на ускоренный доступ к данным государственных информационных систем для оказания услуг гражданам. По оценке участников рынка, в 2022 году бизнес может обеспечивать 25 млн запросов в месяц в 5... читать дальше
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 83,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,80 коп. Это автоматическое сообщение.
.01 декабря 2021 года 13:23
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 73,9746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,80 коп. Это автоматическое сообщение.
.01 декабря 2021 года 13:21
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,6% с ожидавшихся ранее 5,7%. Оценка подъема мирового ВВП в следующем году оставлена на уровне 4,5%. В 2023 году, как ожидается, он увеличится на... читать дальше
.01 декабря 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,89 пункта (1,257%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3939,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3949,78 (+1,52%) пункта,... читать дальше
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01 декабря 2021 года 13:14
Всемирный банк понизил свою оценку роста российской экономики в 2022 году до 2,4% с 2,8%, прогнозировавшихся им в октябре. Тем временем ожидания по повышению ВВП на текущий год сохранились на уровне 4,3%. "В России темпы экономического роста в следующем году, согласно прогнозам,... читать дальше
.01 декабря 2021 года 13:07
Первые зимние торги фондовые рынки Европы начали на позитиве, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в связи с новым штаммом COVID-19 "омикрон". Предыдущую сессию основные индексы европейских бирж закрыли снижением после заявлений главы Moderna Inc. Стефана Банселя... читать дальше
.01 декабря 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 74,4207 руб.
Минимальное значение за неделю (с 24 ноября по 1 декабря) - 74,4207 руб. за доллар, максимальное значение - 76,6031 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,36 руб. Это автоматическое сообщение.
.01 декабря 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,01/84,37 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал на...
.01 декабря 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,12/74,42 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,12/74,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
.01 декабря 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 1 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,33/74,29 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,33/74,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 33 коп., средний...
.01 декабря 2021 года 12:59
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.01 декабря 2021 года 12:51
Правительство РФ планирует снова продлить "автоматом" действие лицензий, которые истекают в 2021 году, заявил премьер Михаил Мишустин. "Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственные аккредитации образовательных программ, заключения экологической... читать дальше
.01 декабря 2021 года 12:20
В ноябре 2021 года перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ увеличились на 31,5% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, до 5,8 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 32,6% меньше, чем в том же... читать дальше
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