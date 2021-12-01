Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3491,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1383,49 млрд руб.

1 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 декабря составили по Российской Федерации 3491,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3250,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3158 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2947,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 декабря составили 1383,49 млрд руб. против 1378,23522 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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