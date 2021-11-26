Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8161 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7565 руб., максимальный - 11,8678 руб. Было заключено 444 сделки. Объем торгов составил 888,35 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8067 руб. за юань.

26 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8161 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61980,803 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1801,948 млрд руб., или на...

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Газпромбанк (ГПБ) завершил размещение субординированных облигаций серий ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-04Д, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем размещения бондов ГПБ-Т2-02Е составил 396 облигаций номиналом 150 тыс. евро, серии ГПБ-Т2-04Д - 1,735 тыс. облигаций... Объем размещения бондов ГПБ-Т2-02Е составил 396 облигаций номиналом 150 тыс. евро, серии ГПБ-Т2-04Д - 1,735 тыс. облигаций... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,069 руб. Минимальный курс евро составил 84 руб., максимальный - 85,5625 руб. Было заключено 9449 сделок.... Минимальный курс евро составил 84 руб., максимальный - 85,5625 руб. Было заключено 9449 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8161 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7565 руб., максимальный - 11,8678 руб. Было заключено 444... Минимальный курс юаня составил 11,7565 руб., максимальный - 11,8678 руб. Было заключено 444... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8803 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5178 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,82 руб., максимальный - 75,9225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,82 руб., максимальный - 75,9225 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе с мировыми площадками из-за опасений сокращения спроса на нефть и замедления восстановления экономики в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке. В пятницу в Азии... В пятницу в Азии... читать дальше

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ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона 4-х летних облигаций серии БО-П05 на 500 млн рублей в размере 14,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды проходил 25-26... Сбор заявок на бонды проходил 25-26... читать дальше

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Американские фондовые индексы падают в пятницу на информации о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится провести экстренное заседание для обсуждения этого штамма и эффективности применения против него... Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится провести экстренное заседание для обсуждения этого штамма и эффективности применения против него... читать дальше

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General Electric Co. (GE) выкупила собственные долговые обязательства на сумму $25 млрд, увеличив объем тендерного предложения с заявленных ранее $23 млрд. В начале этого месяца компания сообщала, что планирует направить на сокращение долга поступления от недавно... В начале этого месяца компания сообщала, что планирует направить на сокращение долга поступления от недавно... читать дальше

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Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) предложила первому вице-премьеру Андрею Белоусову продлить срок налоговой льготы для держателей ценных бумаг высокотехнологичных компаний, которая истекает через год. Соответствующее письмо подготовил совет... читать дальше

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Чистая прибыль банка "Ак Барс" по МСФО в третьем квартале 2021 года выросла в 2,2 раза и составила 1,95 млрд рублей против прибыли в 887 млн рублей в третьем квартале прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль за девять месяцев текущего... Чистая прибыль за девять месяцев текущего... читать дальше

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Более половины или 112 стран мира открылись для международного туризма, 85 из них ослабили ограничения для туристов с прививками, а 20 пускают только вакцинированных путешественников, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). "Более 21% или 46... "Более 21% или 46... читать дальше

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Уровень коллективного иммунитета в 44 регионах РФ ниже среднего значения по России, наиболее низкий уровень показали республики Северного Кавказа и юга России, следует из данных, опубликованных на портале "Стопкоронавирус.рф". Согласно данным "тепловой" карты,... Согласно данным "тепловой" карты,... читать дальше

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Россия по итогам 2021 года может увеличить экспорт вина как минимум на 30% (до $13 млн), прогнозируют аналитики Россельхозбанка. За восемь месяцев российские экспортеры увеличили поставки вина на 54% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до $7,2... читать дальше

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Центральные банки Белоруссии и России создадут двустороннюю рабочую группу для реализации программы экономической интеграции в рамках Союзного государства. "На заседании шла речь об организации деятельности рабочей группы по вопросам межбанковского двустороннего сотрудничества,... читать дальше

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Банк России планирует завершить пилотирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, know your customer) в марте 2022 года, в пилоте примут участие 40 банков, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский в ходе VII... читать дальше

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