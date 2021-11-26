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26 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8161 руб.
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26 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8161 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7565 руб., максимальный - 11,8678 руб. Было заключено 444 сделки. Объем торгов составил 888,35 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8067 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.26 ноября 2021 года 19:15
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.26 ноября 2021 года 19:15
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Американские фондовые индексы падают в пятницу на информации о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится провести экстренное заседание для обсуждения этого штамма и эффективности применения против него... читать дальше
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Чистая прибыль банка "Ак Барс" по МСФО в третьем квартале 2021 года выросла в 2,2 раза и составила 1,95 млрд рублей против прибыли в 887 млн рублей в третьем квартале прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль за девять месяцев текущего... читать дальше
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