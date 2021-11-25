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25 ноября 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6799 руб.
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25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6799 руб. Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,6956 руб. Было заключено 86 сделок. Объем торгов составил 386,68 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6688 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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