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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6799 руб.
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25 ноября 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6799 руб.

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25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6799 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,6956 руб. Было заключено 86 сделок. Объем торгов составил 386,68 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6688 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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