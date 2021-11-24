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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 12 ноября по 19 ноября на 1017 тыс. баррелей, бензина - упали на 603 тыс. баррелей
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24 ноября 2021 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 12 ноября по 19 ноября на 1017 тыс. баррелей, бензина - упали на 603 тыс. баррелей
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24 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1017 тыс. баррелей - до 434,02 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 603 тыс. баррелей и составили 211,393 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1968 тыс. баррелей, достигнув 121,717 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 400 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1050 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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24 ноября 2021 года 20:09
ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") планирует 26 ноября провести размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-14 объемом 69 млрд 302,783 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение... читать дальше
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.24 ноября 2021 года 19:24
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.24 ноября 2021 года 19:21
АКРА подтвердило рейтинг "Селектела" и выпуска его облигаций на уровне "A(RU)", прогноз "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Селектел" и выпуска его облигаций серии 001Р-01R на уровне "А(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ООО "Селектел" базируется на... читать дальше
.24 ноября 2021 года 19:17
Citi ожидает инфляцию в РФ по итогам 2021 года на уровне 8,1%, сообщил журналистам главный экономист банка в России, Украине и Казахстане Иван Чакаров. "Рост индекса потребительских цен замедлился до 2,3% в феврале 2020 года, однако с тех пор ускорился до 8,1% по итогам... читать дальше
.24 ноября 2021 года 19:15
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.24 ноября 2021 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5797 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,11 руб., максимальный - 74,995 руб. Было... читать дальше
.24 ноября 2021 года 19:12
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде ноября увеличилось до 7,159% с 6,984% в первой декаде,... читать дальше
.24 ноября 2021 года 19:09
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 16 по 22 ноября снизились на 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Темпы снижения замедлились. Неделей ранее они составили 0,3%. Тогда они впервые пошли вниз с начала сентября. В... читать дальше
.24 ноября 2021 года 19:05
Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 742 тыс. домов (рост на 7,1% за месяц),... читать дальше
.24 ноября 2021 года 19:04
Суммарная задолженность по заработной плате за октябрь снизилась на 1,9%, или на 25,4 млн рублей, и на 1 ноября 2021 г. составила 1 млрд 343,5 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре задолженность выросла на 3,1%, в... читать дальше
.24 ноября 2021 года 19:03
Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 ноября 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,2%. С начала года бензин подорожал на 7,6%. По данным Росстата, к 22 ноября... читать дальше
.24 ноября 2021 года 19:02
Предпринимательская уверенность в РФ в ноябре не изменилась в добыче, снизилась в обработке - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в ноябре 2021 года в добывающих производствах не изменился и составил 0%, в обрабатывающих производствах опустился до минус 2% с минус 1,3% месяцем ранее, говорится в... читать дальше
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