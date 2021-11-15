.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 ноября составил 72,2724 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП РФ в 2021-2022 годах
Еврокомиссия повысила прогноз роста российской экономики в 2021 году до 3,9%, в 2022 году - до 2,6%. Реальный ВВП РФ к настоящему времени превысил допандемический уровень, отмечает ЕК. Улучшен на текущий год и прогноз роста ВВП еврозоны
 
Банк России может рассмотреть необходимость дальнейшего ужесточения ДКП
Банк России, повысив ключевую ставку в октябре до 7,5%, может рассмотреть необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайших заседаниях, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по...
 
Отказов в проведении банковских операций должно стать меньше
Банк России в декабре 2021 года планирует начать пилотное тестирование платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) для отладки ее работы и апробации взаимодействия с кредитными организациями в реальных условиях, сообщили "Известиям". в регуляторе....
 
ЦБ РФ внедрит цифровой рубль только при выполнении всех условий его функционирования
Банк России может больше года тестировать прототип цифрового рубля, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Регулятор внедрит его только при выполнении ряда условий: свободном переводе в...
 
15 ноября 2021 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 ноября составил 72,2724 руб.

 0  
15 ноября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,2724 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 4606 пунктов.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Курс доллара США

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 ноября 2021 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 ноября выросла на 0,49% и составила 66127,735 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 66127,735 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 319,868 млрд руб., или на...
.
15 ноября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,8537 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1350 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,8537 руб.

Минимальный курс евро составил 82,3525 руб., максимальный - 83,5725 руб. Было заключено 8148...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,372 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 877 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,372 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,005 руб., максимальный - 72,845 руб. Было заключено...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3543 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3543 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2966 руб., максимальный - 11,42 руб. Было заключено 339 сделок....    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 18:59
Индексы рынка акций РФ прибавили 0,3-0,4%
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4% на фоне незначительных позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 18:50
Падение цен на нефть ускорилось
Котировки нефти снижаются в понедельник на фоне растущих ожиданий, что США приступят к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), чтобы остановить подъем цен.

Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 18:46
"Мосбиржа" допустила акции "СПБ биржи" к торгам на своей площадке
"Московская биржа" в понедельник допустила к торгам акции "СПБ биржи" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа"), включив их в третий уровень листинга по своей инициативе, следует из сообщения "Мосбиржи".

В октябре "СПБ биржа" заявила, что планирует провести IPO на своей...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 18:37
Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 40 руб. на обыкновенную акцию
Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 40 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты промежуточных дивидендов "Газпром нефти" состоится в заочной...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 18:17
Фондовые индексы США начали торги слабым ростом
Американские фондовые индексы слабо повышаются на первых торгах этой недели.

Значение Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК увеличилось на 0,21% и составило 36174,69 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени вырос на 0,11% - до...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 18:09
В 3-м квартале число розничных инвесторов ПИФов выросло на 1,2 млн
В третьем квартале 2021 года количество розничных инвесторов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) превысило 5,7 млн, это почти на 1,2 млн человек больше, чем в предыдущие три месяца, говорится в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов",...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,3138 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3138 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,9925 руб., максимальный - 73 руб. Было заключено...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 17:54
Минпромторг предлагает ввести в РФ маркировку рыбной продукции
Минпромторг предлагает ввести в РФ маркировку широкого спектра рыбной продукции, она может коснуться 1,8 тыс. предприятий, заявил статс-секретарь - замглавы ведомства Виктор Евтухов на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации на тему "Вопросы...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 17:45
Путин поручил продумать наполнение дорожных фондов с учетом "озеленения" транспорта
Правительство РФ к концу I квартала 2022 года должно сформировать предложения по модернизации механизмов формирования дорожных фондов с учетом внедрения альтернативных видов топлива на транспорте, следует из перечня опубликованных в понедельник поручений президента России по...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 17:34
ЦБ РФ попросили учесть влияние демографических факторов COVID-19 на ДКП
ЦБ стоит больше внимания уделять демографическим процессам в обществе, на которые повлиял COVID-19. Речь идет об избыточной смертности и цифровой миграции. Оба эти фактора могут оказать влияние на ДКП, говорится в совместном заключении трех комитетов финансово-экономического...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 17:23
ВТБ повысит ставки по ипотеке с 22 ноября
ВТБ вслед за Сбербанков повысит ставки по ипотеке на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ.

ВТБ повысит ставки по ипотеке с 22 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ...    читать дальше
.
15 ноября 2021 года 17:11
Комитеты Госдумы просят ЦБ учесть влияние криптовалют в глобальных транзакциях
Госдума просит Центральный Банк учесть распространение криптовалют в глобальных транзакциях, а также указывает на возможное снижение прибыли банковского сектора от введения цифрового рубля.

Совместное заключение трех комитетов (по финансовому рынку, по бюджету, по...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.