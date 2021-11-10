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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 29 октября по 5 ноября на 1002 тыс. баррелей, бензина - упали на 1555 тыс. баррелей
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10 ноября 2021 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 29 октября по 5 ноября на 1002 тыс. баррелей, бензина - упали на 1555 тыс. баррелей
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10 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1002 тыс. баррелей - до 435,104 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1555 тыс. баррелей и составили 212,703 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2613 тыс. баррелей, достигнув 124,509 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.10 ноября 2021 года 19:15
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.10 ноября 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период со 2 по 8 ноября 2021 года выросли на 0,09%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 26 октября по 1 ноября) цены увеличились на 0,21%. С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,12%, с... читать дальше
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Президент США Джо Байден заявил сегодня, что его приоритетом является борьба с инфляцией в стране. "Сегодняшний отчет об инфляции говорит о росте цен за последний месяц. Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет - изменить направление этой... читать дальше
.10 ноября 2021 года 18:51
Мировые продажи полупроводников в третьем квартале увеличились на 27,6% относительно того же периода прошлого года - до $144,8 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению со вторым кварталом... читать дальше
.10 ноября 2021 года 18:48
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.10 ноября 2021 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 29 октября по 5 ноября на 1002 тыс. баррелей, бензина - упали на 1555 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1002 тыс. баррелей - до 435,104 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1555 тыс. баррелей и составили 212,703 млн... читать дальше
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