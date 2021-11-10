Запасы нефти в США выросли за период с 29 октября по 5 ноября на 1002 тыс. баррелей, бензина - упали на 1555 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 66459,833 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 224,483 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7964 руб. Минимальный курс евро составил 81,5625 руб., максимальный - 82,14 руб. Была заключена 6091... Минимальный курс евро составил 81,5625 руб., максимальный - 82,14 руб. Была заключена 6091... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 617 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0689 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0333 руб., максимальный - 11,1 руб. Было заключено 356 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,0333 руб., максимальный - 11,1 руб. Было заключено 356 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7513 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,51 руб., максимальный - 71,0375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,51 руб., максимальный - 71,0375 руб. Было... читать дальше

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Потребительские цены на гречневую крупу за неделю со 2 по 8 ноября повысились на 1,28%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей рост цен чуть замедлился. Тогда эта крупа подорожала на 0,34%. Рис за неделю подорожал на... Рис за неделю подорожал на... читать дальше

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Потребительские цены на плодоовощную продукцию за неделю со 2 по 8 ноября выросли на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост замедлился, неделей ранее он составлял 1,7%. Огурцы подорожали на 2,76% (на 9,66% неделей ранее), помидоры - на 2,52% (на... Огурцы подорожали на 2,76% (на 9,66% неделей ранее), помидоры - на 2,52% (на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 1 по 7 ноября 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе цены выросли на 0,2%. С начала года бензин подорожал на 7%. По данным Росстата, к 8 ноября стоимость... По данным Росстата, к 8 ноября стоимость... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период со 2 по 8 ноября 2021 года выросли на 0,09%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 26 октября по 1 ноября) цены увеличились на 0,21%. С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,12%, с... С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,12%, с... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ускорения инфляции в Китае и США и перешедшей к снижению нефти. В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций на официальных данных о росте инфляции в... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций на официальных данных о росте инфляции в... читать дальше

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Президент США Джо Байден заявил сегодня, что его приоритетом является борьба с инфляцией в стране. "Сегодняшний отчет об инфляции говорит о росте цен за последний месяц. Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет - изменить направление этой... "Сегодняшний отчет об инфляции говорит о росте цен за последний месяц. Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет - изменить направление этой... читать дальше

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Мировые продажи полупроводников в третьем квартале увеличились на 27,6% относительно того же периода прошлого года - до $144,8 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению со вторым кварталом... читать дальше

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Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в октябре составил 826,2 млрд юаней ($129,24 млрд), что является минимумом за год, свидетельствуют данные Народного банка КНР (НБК, центробанк страны). Показатель сократился вдвое по сравнению с... Показатель сократился вдвое по сравнению с... читать дальше

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Нефтяники должны до 12 ноября представить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения по наращиванию производства и продаж зимнего дизельного топлива, говорится в протоколе по итогам заседания Биржевого комитета ФАС по топливному рынку от 27 октября.... читать дальше

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Продажи автомобилей в КНР в октябре сократились на 9,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 2,33 млн машин, говорится в отчете Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM). Общий объем продаж автомобилей в... Общий объем продаж автомобилей в... читать дальше

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Грузооборот морских портов России в январе-октябре 2021 года вырос на 2% - до 695,39 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 4%,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1002 тыс. баррелей - до 435,104 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1555 тыс. баррелей и составили 212,703 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1555 тыс. баррелей и составили 212,703 млн... читать дальше

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