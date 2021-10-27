Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,3291 руб.

Минимальный курс евро составил 80,54 руб., максимальный - 82,025 руб. Было заключено 9360 сделок. Объем торгов составил 42037,62 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,66 руб. за евро.

27 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6590 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,3291 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 67446,603 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 684,064 млрд руб., или на...

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Цены производителей на бензин в РФ в сентябре 2021 года снизились на 2% после роста на 3,4% в августе, на 3,5% в июле и на 3,4% в июне, следует из опубликованных в среду данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Летней динамике предшествовало... Летней динамике предшествовало... читать дальше

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В январе-августе т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 6,8 по сравнению с январем-августом 2020 года и составил 150,6 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В августе т.г. по... В августе т.г. по... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,1545 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,42 руб., максимальный - 70,6725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,42 руб., максимальный - 70,6725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6590 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,3291 руб. Минимальный курс евро составил 80,54 руб., максимальный - 82,025 руб. Было заключено 9360 сделок.... Минимальный курс евро составил 80,54 руб., максимальный - 82,025 руб. Было заключено 9360 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 927 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,983 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8839 руб., максимальный - 11,0529 руб. Было заключено 320 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,8839 руб., максимальный - 11,0529 руб. Было заключено 320 сделок.... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ на неделе с 19 по 25 октября вернулся к темпам начала месяца и составил 0,1% после роста на 0,3% на предыдущей неделе (и на 0,1% с 5 по 11 октября). С начала года бензин в РФ подорожал на 6,9% (общая инфляция за этот период составила... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-августе 2021 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16 трлн 924,6 млрд рублей против прибыли в 6 трлн 362,8 млрд рублей в январе-августе 2020 года, рост составил 2,7 раза, свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в РФ в сентябре 2021 года в сравнении с августом взлетело на 32,5%, грузовиков - на 55,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). За сентябрь в РФ было выпущено 106 тыс. легковых машин. С учетом высокой базы... За сентябрь в РФ было выпущено 106 тыс. легковых машин. С учетом высокой базы... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в октябре 2021 года в добывающих производствах не изменился и составил 0%, в обрабатывающих производствах опустился до минус 1,3% минус 1% месяцем ранее, говорится в сообщении... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 19 по 25 октября 2021 года выросли на 0,28%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 12 по 18 октября) цены подросли на 0,26%. С начала октября потребительские цены увеличились на 0,91%, с начала... С начала октября потребительские цены увеличились на 0,91%, с начала... читать дальше

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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за девять месяцев 2021 года выросла в 3,7 раза - до 286,3 млрд руб., следует из отчёта компании. Выручка компании за отчетный период выросла в 6,7 раза и составила 1,534 трлн руб. Себестоимость продаж "ЛУКОЙЛа" увеличилась с 13,7 млрд... Себестоимость продаж "ЛУКОЙЛа" увеличилась с 13,7 млрд...

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж из-за просевших сырьевых цен и мировых фондовых площадок. Индекс РТС упал ниже 1900 пунктов В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, китайский Shanghai... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, китайский Shanghai... читать дальше

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Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-сентябре увеличилась на 44,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 6,34 трлн юаней, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В том числе прибыль государственных... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в среду после официальных данных о запасах энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5556 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0176 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,41 руб., максимальный - 70,625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,41 руб., максимальный - 70,625 руб. Было... читать дальше

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