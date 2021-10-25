Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4311,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 622,67 млрд руб.

25 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 октября составили по Российской Федерации 4311,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4100,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4418,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4172 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 октября составили 622,67 млрд руб. против 604,80313 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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