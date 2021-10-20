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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 21 октября в размере 82,6162 руб.
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20 октября 2021 года 14:12
ЦБ РФ установил курс евро с 21 октября в размере 82,6162 руб.
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20 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 82,6162 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,79 коп. Это автоматическое сообщение.
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.20 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,6006 руб. Минимальный курс евро составил 82,495 руб., максимальный - 82,805 руб. Было заключено 5647 сделок.... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 640 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9958 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,8325 руб., максимальный - 71,135 руб. Было... читать дальше
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