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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1187 руб.
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20 октября 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1187 руб.
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20 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1187 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1031 руб., максимальный - 11,1346 руб. Было заключено 79 сделок. Объем торгов составил 485,52 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,115 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.20 октября 2021 года 11:52
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