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01 октября 2021 года 15:05
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 октября
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1 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 2 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4115,97 (+72,11) руб./грамм; на серебро - 51,8 (+1,51) руб./грамм; на платину - 2260,08 (+21,99) руб./грамм; на палладий - 4435,75 (+22,66) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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