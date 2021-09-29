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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 17 сентября по 24 сентября на 4578 тыс. баррелей, бензина - выросли на 193 тыс. баррелей
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29 сентября 2021 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 17 сентября по 24 сентября на 4578 тыс. баррелей, бензина - выросли на 193 тыс. баррелей
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29 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4578 тыс. баррелей - до 418,542 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 193 тыс. баррелей и составили 221,809 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 384 тыс. баррелей, достигнув 129,727 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2150 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1400 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4578 тыс. баррелей - до 418,542 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 193 тыс. баррелей и составили 221,809 млн баррелей,... читать дальше
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