ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 сентября в размере 72,5083 руб.

28 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 сентября, составляет 72,5083 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,30 коп.

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Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после первоначального роста. Подъему цен во вторник способствовало растущее беспокойство трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. "Сохраняющийся дефицит... Подъему цен во вторник способствовало растущее беспокойство трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. "Сохраняющийся дефицит... читать дальше

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает в рамках совместной рабочей группы достичь с правительством принципиальной договоренности о том, нужен ли прогрессивный налог на прибыль, учитывающий размер дивидендов и инвестиций, или нет, с учётом того, что... читать дальше

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Минсельхоз РФ подготовил изменения в правила проведения закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает... Согласно пояснительной записке, документ предусматривает... читать дальше

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Рост цен на рынке подсолнечника в недалекой перспективе закончится. Следует ждать перехода к их снижению, сообщает "СовЭкон". На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей, до 36 900 рублей за тонну (Европейская часть, EXW, без НДС), следует из... На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей, до 36 900 рублей за тонну (Европейская часть, EXW, без НДС), следует из... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5777 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,3875 руб., максимальный - 72,8425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,3875 руб., максимальный - 72,8425 руб. Было... читать дальше

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ООО "Интерлизинг" завершило размещение облигаций серии 001Р-02 на 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 23 сентября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,9% годовых. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 23 сентября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,9% годовых. По выпуску предусмотрена... По выпуску предусмотрена... читать дальше

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Договоренности бизнес-сообщества РФ с Минфином по ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и ставке акциза на сталь были зафиксированы в перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам встречи с членами бюро правления РСПП, состоявшейся на прошлой... читать дальше

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Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе увеличилась на 49,5% или в полтора раза, по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 5,6 трлн юаней, свидетельствую данные Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным... К крупным... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре опустился до 109,3 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за семь месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индекса составило... читать дальше

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ПАО "ЛК "Европлан" завершило размещение облигаций со сроком обращения 3,5 года серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,8% годовых, к... Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,8% годовых, к... читать дальше

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льфа-банк завершил размещение 2-летних облигаций серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок проходил 21 сентября, по итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,9% годовых. Сбор заявок проходил 21 сентября, по итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,9% годовых. Организатором размещения выступил... Организатором размещения выступил... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в минусе, в том числе из-за повышения доходности гособлигаций. Также негативное влияние на настроения инвесторов оказывает подъем стоимости энергоресурсов, отмечает MarketWatch. Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие... Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие... читать дальше

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Средства у Минфина США могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований, заявила глава ведомства Джанет Йеллен В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила о том, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Тойота банка и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления... "Кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления... читать дальше

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Долларовый индекс достиг максимума с начала ноября прошлого года в ходе сегодняшних торгов. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,35%,... читать дальше

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8 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-104 на 12 млрд 171,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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