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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,6147 руб.
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27 сентября 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,6147 руб.

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27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6147 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,5 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было заключено 10112 сделок. Объем торгов составил 47949,98 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,5325 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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