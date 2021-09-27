Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,6147 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,5 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было заключено 10112 сделок. Объем торгов составил 47949,98 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,5325 руб. за доллар США.

27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6147 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 64879,782 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 756,698 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6124 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,44 руб., максимальный - 72,82 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,44 руб., максимальный - 72,82 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9818 руб. Минимальный курс евро составил 84,77 руб., максимальный - 85,445 руб. Было заключено 8372 сделки.... Минимальный курс евро составил 84,77 руб., максимальный - 85,445 руб. Было заключено 8372 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2329 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1957 руб., максимальный - 11,2575 руб. Было заключено 523... Минимальный курс юаня составил 11,1957 руб., максимальный - 11,2575 руб. Было заключено 523... читать дальше

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Туристический бизнес обратится к правительству России с просьбой о продлении до конца 2022 года отсрочки для туроператоров по возврату средств за несостоявшиеся из-за пандемии туры, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" директор ассоциации туроператоров по выездному туризму... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник хаметным ростом. при этом индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, обновил исторический максимум, превысив 4082 пункта на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры. В Азии в понедельник динамика... В Азии в понедельник динамика... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник заметно снизились на фоне повышения базовых процентных ставок, которое активизировалось после состоявшегося на прошлой неделе заседания ФРС США. Наибольшие потери понесли "длинные" выпуски евробондов РФ. При... читать дальше

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Цены на нефть ускорили подъем на торгах в понедельник на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник обновил исторический максимум, превысив 4082 пункта на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры. К 17:56 мск индекс МосБиржи поднялся до 4082,69 пункта (+1,1%), индекс РТС -... К 17:56 мск индекс МосБиржи поднялся до 4082,69 пункта (+1,1%), индекс РТС -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6147 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,5 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было... читать дальше

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Общий объем подлежащих страхованию вкладов с 1 января по 1 июля 2021 года увеличился на 1,2% до 39 трлн 846 млрд руб. Такие данные приводятся в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов по итогам заседание совета директоров АСВ. Также сообщается, что средний размер... Также сообщается, что средний размер... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 поднимаются в понедельник, в то время как Nasdaq Composite остается в минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:30 мск в понедельник поднялся на 243,73 пункта (0,7%) и составил 35041,73... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:30 мск в понедельник поднялся на 243,73 пункта (0,7%) и составил 35041,73... читать дальше

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Совет директоров "СИБУРа" определил цену размещения дополнительных акций в 759,5 рубля в рамках покупки 50% плюс одна акция АО "ТАИФ", сообщила компания. Согласно информации компании и расчетам "Интерфакса", акции "СИБУРа" будут оплачены 8-ю пакетами акций "ТАИФа":... Согласно информации компании и расчетам "Интерфакса", акции "СИБУРа" будут оплачены 8-ю пакетами акций "ТАИФа":... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс по-прежнему обеспокоен тем, что экономика не будет генерировать достаточную инфляцию в ближайшие годы. "Меня больше беспокоит то, что мы не создадим достаточной инфляции в 2023 и 2024 годах, чем... "Меня больше беспокоит то, что мы не создадим достаточной инфляции в 2023 и 2024 годах, чем... читать дальше

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Законопроект, который по аналогии с банковским регулированием вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием некредитных финансовых организаций (НФО): негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховщиков, профессиональных участников рынка... читать дальше

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развивающийся" кредитным рейтингам МСП банка и его выпуска субординированных облигаций, говорится в пресс-релизе агентства. "Сохранение статуса "рейтинг на пересмотре - развивающийся" по кредитным рейтингам МСП банка и его выпуска субординированного долга отражает... "Сохранение статуса "рейтинг на пересмотре - развивающийся" по кредитным рейтингам МСП банка и его выпуска субординированного долга отражает... читать дальше

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