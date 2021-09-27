Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,9767 руб.

Минимальный курс евро составил 84,8025 руб., максимальный - 85,1875 руб. Было заключено 3588 сделок. Объем торгов составил 17440,2 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,9375 руб. за евро.

27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5856 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9767 руб.

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7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-103 на 13 млрд 487,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Грузоотправители и ритейлеры в США сталкиваются с проблемами из-за ограниченного времени работы крупнейшего портового комплекса в Калифорнии, который не работает в течение нескольких часов каждый день и полностью закрыт в воскресенье, пишет газета The Wall Street... читать дальше

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"НОВАТЭК" и бельгийская Fluxys отказались от проекта строительства среднетоннажного СПГ-терминала в порту Росток (Германия), сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией. В Fluxys "Интерфаксу" подтвердили данную информацию: "Действительно, Fluxys и... В Fluxys "Интерфаксу" подтвердили данную информацию: "Действительно, Fluxys и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,75 пункта (0,761%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4068,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4079,14 (+1,01%) пункта,... читать дальше

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Производители свинины в РФ за неделю существенно повысили цены на свою продукцию, следует из оперативных данных Минсельхоза. Так, согласно системе мониторинга и прогнозирования продбезопасности ведомства на 22 сентября, средняя цена на свиней (в живом весе, без НДС)... Так, согласно системе мониторинга и прогнозирования продбезопасности ведомства на 22 сентября, средняя цена на свиней (в живом весе, без НДС)... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,86/73,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом", сообщило агентство Bloomberg. Ранее венгерская сторона сообщала, что новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5... Ранее венгерская сторона сообщала, что новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5... читать дальше

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Россия в августе экспортировала 6,08 млн тонн зерна (с учетом зернобобовых культур и поставок в Иран и Сирию), сообщает компания "ПроЗерно со ссылкой на ФТС. Это стало абсолютным историческим максимумом. "Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было... Это стало абсолютным историческим максимумом. "Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать зарубежный опыт при выработке основ стратегического планирования РФ. "Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе. Нужно при этом не слепо... "Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе. Нужно при этом не слепо... читать дальше

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Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $124,48 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 12,62 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 28 сентября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 164,88 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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ООО "Авенир" 28 сентября досрочно погасит облигации 2-й серии в количестве 7 тыс. штук номиналом $100 каждая, говорится в сообщении компании. Компания 30 марта 2016 года завершила размещение облигаций 2-й серии, реализовав выпуск на $12,3 млн. Размещение облигаций... Компания 30 марта 2016 года завершила размещение облигаций 2-й серии, реализовав выпуск на $12,3 млн. Размещение облигаций... читать дальше

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Стоимость федеральной программы по реконструкции, ремонту и строительству мостов и путепроводов на период 2022-2024 годов составляет 460 млрд рублей, сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов на пленарном заседании форума "Транспорт Урала" в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5856 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9767 руб. Минимальный курс евро составил 84,8025 руб., максимальный - 85,1875 руб. Было заключено 3588... Минимальный курс евро составил 84,8025 руб., максимальный - 85,1875 руб. Было заключено 3588... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы, Brent торгуется на максимуме с октября 2018 года. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск в... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск в... читать дальше

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