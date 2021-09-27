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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,0081 руб., евро - 85,6823 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в августе в России замедлился до 4,7%
В августе рост промпроизводства в РФ замедлился до 4,7% после 7,2% в июле, сообщил Росстат. По отношению к августу" доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,5%.
 
Адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ хотят усилить
В России хотят усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ. Проработку вопроса вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС. Соответствующее распоряжение содержится в протоколе совещания у зампреда...
 
Какие изменения готовит россиянам октябрь
В октябре заканчивается срок действия отсрочки техосмотра, Банк России вводит новые ограничения по кредитам, детские пособия можно будет получить только на карту "Мир". Об этих и других нововведениях, рассказывает "Российская...
 
В правительстве обсуждают схему реформы накопительных пенсий
У министра финансов Антона Силуанова 24 сентября состоялось совещание, посвященное вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ. По информации собеседников "Коммерсанта", в частности, по НПО было поддержано введение...
 
27 сентября 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,0081 руб., евро - 85,6823 руб.

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27 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,83 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
27 сентября 2021 года 16:37
ВТБ разместил 27% выпуска однодневных бондов серии КС-4-103 на 13,5 млрд рублей
7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-103 на 13 млрд 487,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:26
Ограниченное время работы крупнейшего портового комплекса в США привело к задержке поставок
Грузоотправители и ритейлеры в США сталкиваются с проблемами из-за ограниченного времени работы крупнейшего портового комплекса в Калифорнии, который не работает в течение нескольких часов каждый день и полностью закрыт в воскресенье, пишет газета The Wall Street...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:18
"НОВАТЭК" и Fluxys отказались от строительства среднетоннажного СПГ-терминала в Германии
"НОВАТЭК" и бельгийская Fluxys отказались от проекта строительства среднетоннажного СПГ-терминала в порту Росток (Германия), сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

В Fluxys "Интерфаксу" подтвердили данную информацию: "Действительно, Fluxys и...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 27 сентября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,75 пункта (0,761%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4068,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4079,14 (+1,01%) пункта,...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:07
Рост цен производителей свинины за неделю ускорился - Минсельхоз
Производители свинины в РФ за неделю существенно повысили цены на свою продукцию, следует из оперативных данных Минсельхоза.

Так, согласно системе мониторинга и прогнозирования продбезопасности ведомства на 22 сентября, средняя цена на свиней (в живом весе, без НДС)...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 71,86/73,51 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,86/73,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
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27 сентября 2021 года 15:58
Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом"
Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом", сообщило агентство Bloomberg.

Ранее венгерская сторона сообщала, что новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:49
РФ в августе экспортировала рекордный объем зерна - 6,08 млн тонн
Россия в августе экспортировала 6,08 млн тонн зерна (с учетом зернобобовых культур и поставок в Иран и Сирию), сообщает компания "ПроЗерно со ссылкой на ФТС.

Это стало абсолютным историческим максимумом. "Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:32
В РФ при выработке основ стратегического планирования нужно применять лучший зарубежный опыт, считает Путин
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать зарубежный опыт при выработке основ стратегического планирования РФ.

"Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе. Нужно при этом не слепо...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:30
Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $124,48 млн
Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $124,48 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:30
Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 12,62 млрд руб.
Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 12,62 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:30
Во вторник, 28 сентября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 164,88 млрд руб.
Во вторник, 28 сентября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 164,88 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:23
"Авенир" 28 сентября досрочно погасит облигации 2-й серии на $700 тыс.
ООО "Авенир" 28 сентября досрочно погасит облигации 2-й серии в количестве 7 тыс. штук номиналом $100 каждая, говорится в сообщении компании.

Компания 30 марта 2016 года завершила размещение облигаций 2-й серии, реализовав выпуск на $12,3 млн. Размещение облигаций...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:23
Стоимость федеральной 3-летней программы "Мосты и путепроводы" оценивается в 460 млрд руб.
Стоимость федеральной программы по реконструкции, ремонту и строительству мостов и путепроводов на период 2022-2024 годов составляет 460 млрд рублей, сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов на пленарном заседании форума "Транспорт Урала" в...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,9767 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5856 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9767 руб.

Минимальный курс евро составил 84,8025 руб., максимальный - 85,1875 руб. Было заключено 3588...    читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:10
Нефть продолжает дорожать
Цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы, Brent торгуется на максимуме с октября 2018 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск в...    читать дальше
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